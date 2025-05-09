Sultangazi'de Hanzala Sezonu ve Anneler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultangazi'de Hanzala Sezonu ve Anneler Günü Kutlandı

Sultangazi\'de Hanzala Sezonu ve Anneler Günü Kutlandı

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu'nu Anneler Günü etkinlikleriyle açtı.

09.05.2025 17:44
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SULTANGAZİ Belediyesi, çocukların mutlu ve adil bir dünyada yaşaması için farkındalık oluşturmak adına bu yıl Kültür, Sanat ve Özgürlük Sezonu'na 'Hanzala' ismini verdi. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Filistinli annelere atfedilen Anneler Günü programı düzenlenen törenle başladı. 3 gün sürecek programda duygu dolu anlar yaşandı.

Anneler Günü programının açılış töreni Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'nın eşi Hatice Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonun girişinde Sultangazili annelerin Filistinli anneler için hazırladığı mektuplar asıldı. Evladını kaybeden anneler ve annelerini kaybeden evlatlar için yazılan mektuplar görenleri duygulandırdı.

Hafta sonu boyunca müzik dinletisinden hediye yapım atölyelerine, sanat atölyelerinden sergi ve satış alanlarına hem çocuklara hem de annelere yönelik atölyelerde etkinlikler gerçekleştirilecek.

'SULTANGAZİ BELEDİYESİ KADINLARIN DAİMA YANINDA'

Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen; "Belediye Başkanımız sayın Abdurrahman Dursun'un selamını getirdim. Bizler biliyoruz ki kadın sadece çocuk yetiştiren değil, topluma yön veren değerli bir hazinedir. Sayın Başkanımızın dediği gibi; güçlü kadın güçlü toplumu oluşturur. Biz belediye olarak kadınlarımıza yönelik çok güçlü çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Çiçeği burnunda annelerimizin Hoş Geldin Bebek programıyla yanında oluyoruz. Hoş Geldin Bebek programı gibi yine Kıymetli Başkanımızın eşi Tuba Hanımın yürüttüğü Hayata Bizimle 2 Dakika Ara programıyla SU-MEKAN'da kadınlarımızla buluşuyor, yoğun tempoya tatlı bir ara veriyoruz. Sanat ve Mesleki atölyelerimizle kadınlarımızı sosyal hayatta destekliyor, meslek öğrenmelerine katkıda bulunuyoruz. Birçok kursiyerimiz aldıkları eğitimle kendi işinin patronu oldu. Yine kadınlarımızın el emeklerini değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlamaları adına hayata geçirdiğimiz Sanat ve El Emeği Çarşımızda ürünlerini satabilme imkanı sunuyoruz. Kadınlar, toplumun yapı taşlarıdır. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" diye konuştu.

Programa katılan Özlem Özkan, "Anneler günü için çok güzel bir etkinlik yaptılar. Çok duygusal konuşmalarda oldu. Anneler çok kutsaldır, annelerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bizim içinde böyle bir etkinlik olması bizi daha çok gururlandırdı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de Hanzala Sezonu ve Anneler Günü Kutlandı - Son Dakika

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