Sultangazi\'den Konya\'ya Kültür Gezisi

Kültür Sanat

SULTANGAZİ Belediyesi, Kültür Gezileri programı kapsamında Konya'ya tur düzenledi. Konya'nın tarihi ve doğa yerleri rehber eşliğinde katılımcılara tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. İlçe sakinleri düzenlenen kültür gezileri ile şehrin noktalarını görme fırsatı buluyor. Program kapsamında katılımcılar Konya, Edirne, Kastamonu, Çanakkale, Bursa, Nevşehir gibi çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmış şehirleri gezme imkanı buldu.

Kültür Gezileri turunda rota bu kez Konya oldu. Konya'da Selçuklu döneminde inşa edilen Alaaddin Cami, Tavus Baba Cami, Mevlana Türbesi ve Meram Bağları gibi alanlar katılımcılara gezdirildi. Rehber eşliğinde gezen katılımcılar, fotoğraf çekerek geziyi sonlandırdı.

'GEZİLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Bu kez rotamız Mevlana'nın şehri Konya oldu. Anadolumuzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızı bekliyoruz" dedi.