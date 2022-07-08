Suriye sınırındaki Suruç'tan türkü ve piyano sesleri yükseliyor - Son Dakika
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Suriye sınırındaki Suruç'tan türkü ve piyano sesleri yükseliyor

08.07.2022 11:05
Suriye sınırındaki Suruç'tan türkü ve piyano sesleri yükseliyor

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde atıl durumda bulunan 50 dönümlük arazi üzerine kurulu park belediye tarafından modernize edildi.

RAUF MALTAŞ-MEHMET EMİN ERGÜVAN - Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde atıl durumda bulunan 50 dönümlük arazi üzerine kurulu park belediye tarafından modernize edildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından hizmetlerin yoğun şekilde sahaya yansıtıldığı ilçede, caddelerden sokaklara, parklardan yollara kadar büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş öncülüğünde, bir yandan ilçenin çehresini değiştirecek fiziki çalışmalara yönelik faaliyet yürütülürken bir yandan da sosyal programlara ağırlık veriliyor.

Belediye ekipleri, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan atıl durumdaki 50 dönümlük alanda bulunan ve aynı anda 5 bin kişiyi ağırlayan Süleyman Şah Parkı'nı yeniden modernize etti.

Cazibe merkezi haline dönüştürülen parkta, belirli periyotlarla düzenlenen etkinliklerle türkü ve piyano sesleri yükselmeye başladı. Vatandaşlar bu etkinliklere ilgi gösteriyor.

"Yıl boyunca devam edecek"

Suruç Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Yavuz, AA muhabirine, sınırın sıfır noktasında yenilenen parkın kısa süre önce vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Görevlendirme sonrası Suruç'ta önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Burada piyona eşliğinde konserler veriyoruz. Sınırın sıfır noktasında huzur ve güven içinde çehresi değişen Suruç'ta vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten de şu anda Suruç huzur ile anılan bir ilçemiz. Çok güzel etkinlikler ve işler yapıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Kenan Aktaş'a bu ortamı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz. Şu anda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Daha önceleri kötü anılan ve yanlış anlaşılan ilçemiz vardı. Suruç ilçesi değişti, insanlar şimdi huzur içinde parkları gezerek, ilçeyi dolaşarak, etkinliklere katılarak günlerini geçiriyor. Bu etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecektir."

Dinleyicileri memnun ediyor

Müzik öğretmeni olan ve etkinlikte piyano çalan Müslüm Durak da Suruç'ta sanata gösterilen ilgiden mutlu olduğunu söyledi.

Müzik ziyafetiyle ilçede farklı bir atmosferin oluşturulduğunu belirten Durak, "Bu etkinlikler bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerin olmasını canıgönülden istiyoruz. İlk defa böyle bir projeyi görüyoruz. Büyük de bir talep var, bu denli projelerin devamını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aysel Hülagü de organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suruç'un böylesi bir parka ve organizasyona gerçekten çok ihtiyacı vardı. Emeklerine ve yüreklerine sağlık, gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Kenan Aktaş, Şanlıurfa, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Suriye sınırındaki Suruç'tan türkü ve piyano sesleri yükseliyor - Son Dakika

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