Tahmazoğlu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Tahmazoğlu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Tahmazoğlu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. Yıl dönümünü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl dönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılında tüm Şahinbeylilerin, Gazianteplilerin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Kadim kentimiz Gaziantep'te, Şahin Bey'in şehit edilmesi ile başlayan vatan savunmasında binlerce şehit verdiğimiz gibi, zamanla tüm yurda yayılan savunma hattımız dünyada emsali az görülür bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Milletimizin kurtuluş mücadelesinde tüm dünyaya büyük bir inançla gösterdiği istiklal ve istikbal tutkusu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır. Bizler de tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği bu sorumlulukla, Şahinbey'imizi vizyon projelerimizle geliştirecek, büyütecek ve çok çalışarak aydınlık geleceğe hep birlikte erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatŞahinbeySon Dakika

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