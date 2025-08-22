Tahtalı Dağı'nda Gün Batımı Turları - Son Dakika
Tahtalı Dağı'nda Gün Batımı Turları

Tahtalı Dağı\'nda Gün Batımı Turları
22.08.2025 11:47
Kemer'deki Tahtalı Dağı zirvesi, yaz boyunca gün batımı turlarında 10 bin misafir ağırladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı zirvesindeki teleferik işletmesi, gün batımına özel düzenlenen turlarda bu yaz 10 bin kişiyi ağırladı.

Toroslar'ın en yüksek noktaları arasında yer alan Tahtalı Dağı, Akdeniz sahillerini izleme imkanı sağlıyor. Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alan zirve, gün batımında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Gökyüzünün mavisi, Toroslar'ın yeşili ve gün batımı kızıllığının buluştuğu eşsiz anlara şahit olmak isteyenler için Olympos Teleferik tarafından özel turlar düzenleniyor.

Tur kapsamında zirveye çıkanlar, burada canlı müzik eşliğinde gerçekleşen akşam yemeğiyle manzaranın tadını çıkarıyor.

Dileyenler, yamaç paraşütü yaparak ya da elastik kayışların kullanıldığı özel bir düzenekle atlayış yapmaya imkan sağlayan "bungee katapult" ile adrenalin dolu anlar da yaşayabiliyor.

Gün batımı turları kapsamında 10 bin kişi ağırlandı

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine, Tahtalı Dağı zirvesinin denize en yakın yüksek zirvelerden biri olmasıyla dikkati çektiğini belirterek, deniz seviyesinden yapılacak 30 dakikalık bir yolculukla 2 bin 365 metre yüksekliğe ulaşıldığını anlattı.

Bu yolculuğun yaklaşık 10 dakikalık kısmının teleferikle yapıldığını ifade eden Culfa, yolculuk sonunda deniz seviyesiyle olan sıcaklık farkının kimi zaman 20 dereceyi bulabildiğini söyledi.

Culfa, hem Antalya'nın sıcak ve nemli havasından bunalanların hem de gün batımında oluşan eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin özel turlara ilgi gösterdiğini kaydetti.

Gün batımı özel turları kapsamında ağırladıkları misafirlerin gündüz manzara eşliğinde başlayan zirve yolcuğunun, gün batımı ve canlı müzik eşliğinde akşam yemeğiyle sürdüğünü dile getiren Culfa, "Nem durumuna bağlı olarak bölgeyi Alanya'dan Kaş'a kadar izleme imkanınız var. Tabii ki gün batımı ayrı güzel. Doğanın farklı yeşil tonları, denizin mavisiyle buluşuyor. Gelenleri görülmeye değer bir manzara karşılıyor." dedi.

Bu yıl 150 bin misafir ağırladıklarını vurgulayan Culfa, bu sayının 10 binini hazirandan itibaren düzenlenen gün batımı turları kapsamında gelenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tahtalı Dağı'nda Gün Batımı Turları - Son Dakika

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
