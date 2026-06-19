Tamer Karadağlı\'dan Bağcılar\'da açılacak tiyatro binası için "Süper" yorumu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'la birlikte Bağcılar'da yapımı devam eden Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nı gezdi. Döner sahnesinden ışık sistemine kadar her detayı çok beğendiğini söyleyen Karadağlı, "Süper" yorumunda bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Bağcılar'daki kültür çalışmalarını yerinde görmek için ilçeye ziyarette bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Mikail Çakır'ın eşlik ettiği gezi çok verimli geçti.

Belediye binasında kütüphane fikrini beğendi

Karadağlı'nın ilk uğrak yeri Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası oldu. Bina girişinde Nurullah Genç Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile Çocuk Kütüphanesi'ni gören Karadağlı şaşkınlığını gizleyemedi. Belediye binası içinde kütüphane fikrinin çok farklı ve güzel olduğunu söyleyip Başkan Yıldız'ı tebrik etti. Kütüphanenin gezilmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı makamına geçen davetlilerle burada çalışmalarla ilgili sohbet edildi.

Belediyeden sonraki durak geleceğin sanatçılarını yetiştiren Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Okulu gezen katılımcılar, genç sanatçılarla sohbet edip geleceğe dönük hayallerini konuştu. Gençler de Karadağlı ve beraberindekilere mini bir müzik dinletisi sundu.

"Burayı hiç boş bırakmayacağız"

Okuldaki ziyaretin ardından son durak ise yapımı devam eden Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası oldu. Yakında hizmete açılacak olan binanın bütün katlarını dolaşan ziyaretçilere son durumla ilgili bilgiler verildi. Kütüphanenin modern ve kullanışlı olmasını çok beğenen Karadağlı, özellikle mekandaki renk seçimlerine hayran kaldı.

Karadağlı'nın en çok ilgisini çeken ise kendi alanıyla ilgili olan tiyatro binası oldu. Zamanının büyük bölümünü tiyatro salonuna ayıran Karadağlı, döner sahneden tavan yüksekliğine ses ve ışık sistemine kadar her detayı inceledi. Emeği geçenleri tebrik eden Karadağlı, "Süper" yorumunda bulundu. Bağcılar'a tiyatro adına her türlü desteği vereceklerini söyleyen Karadağlı, "Biz burayı hiç boş bırakmayız. 1 Ekim'de sezon açılışında burada sahnelenmesi için güzel bir oyun ayarlayacağız. Ayrıca workshoplar da yapmak lazım. Oyuncu arkadaşları yönlendiririz" dedi.

"İlçemizi kütüphanelerle donatacağız"

Bağcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temelini atan Başkan Özdemir de gelinen aşamadan çok memnun olduğunu ifade etti. Bağcılar'ı geleceğe taşımak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Yıldız da "Sayın Tamer Karadağlı ve başkanımız Abdullah Özdemir'i ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Tesisimiz hakkında yaptığı yorumlar için de teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür alanında önemli çalışmalarımız var. Görevde olduğum sürede 4 kütüphaneyi hizmete sunduk. Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve tiyatro binamızı da yakında açacağız. Bunun yanında altı kütüphanenin de planını yaptık. Hedefimiz 18 kütüphane. İlçemizi kütüphanelerle donatacağız" diye konuştu.

Modern ve estetik bir görüntüye sahip

Bağcılar Meydanı'na yakın 9 bin 407 metrekare alana inşa edilen 7 katlı yapının 6 bin 314 metrekarelik kapalı alanı kütüphane, 3 bin 093 metrekarelik kapalı alanı ise tiyatro salonu olacak. Çalışma alanları çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelliler için ayrı olacak. Aynı zamanda içerisinde yer alacak Bilgi Evi ile öğrencilerin eğitim yuvası haline gelecek. 200 bine yakın kitap kapasitesine sahip kütüphane, önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.

326 kişilik tiyatro salonu var

Modern ve estetik bir görünüme sahip olacak tesisin içinde 326 kişilik tiyatro salonu, 60 kişilik konferans salonu, cep sineması, sanat galerisi, multimedya bölümü, arşivler, toplantı salonları, atölyeler, etüt salonları, sergi alanları ve sosyal alanlar bulunuyor. Binanın dışında ise geniş bir yeşil alan planlandı. Bin 920 metrekarelik yeşil alanın içinde toplam 3 bin 132 ağaç, çalı grubu ve çiçek olacak. Ayrıca aynı yere 120 kişilik amfi, kitap satış dükkanı, satranç alanı ve sanatçı bankları da yerleştirilecek. - İSTANBUL