Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:36

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Yapılan bu atama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Hakan Ural hayranları ''O makam Hakan Ural'ın hakkıydı'' şeklinde paylaşımlar yaparak kararı eleştirdi.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. Bu karara karşı çıkan ve o makamın Hakan Ural'ın hakkı olduğunu ifade eden bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

"ERDOĞAN'DAN ETKİLENİYORUM" DEMİŞTİ

Tamer Karadağlı daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Herkes kendi işini yapmalı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Parti'ye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi. Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir" demişti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

YORUMLAR (6)
  • Ramazan Gümüş: İroni içinde ironi var ;) "Hakan Ural diye birinin hayranlarının olması" Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ümit Ürüm: Bence Ajdar gelmeliydi..... Ha eksik ha fazla.... :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Ayaş: Her ikiside değerli,topluma örnek olmuş liyakatli ADAMLAR.Hakan beyde 23 nisanlarda otursun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı - Son Dakika
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