Tanpınar\'ın külliyatı Bursa\'da konuşuldu

'Bursa Tanpınar Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivi üzerine yapılan çalışmalarla yazarın mevcut külliyatını nasıl şekillendirdiği ve dönüştürdüğü değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tanpınar Arşivi: Külliyat İçin Yeni İmkanlar' başlıklı söyleşi, Tayyare Kültür Merkezi'nde edebiyatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seda Yücekurt Ünlü ve Sakine Korkmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, Tanpınar'ın İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde bulunan arşivi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Söyleşide, yazarın arşivindeki müsveddelerin edebi metne evrilme süreci ve Tanpınar'ın çalışma pratiği tartışmaya açıldı. Arşivin Tanpınar çalışmalarına sunduğu yeni imkanlar da ele alındı.

Seda Yücekurt Ünlü, Tanpınar'ın edebi mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Usta yazarın metinlerinin yalnızca edebi bir değer taşımadığını, aynı zamanda kültürel hafızanın temel unsurlarından birini oluşturduğunu ifade eden Ünlü, arşiv çalışmalarının çağın imkanlarıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Sakine Korkmaz ise külliyat çalışmalarında yaşanan güçlükleri dile getirdi. Tanpınar'ın farklı yerlerde bulunan metinlerini bir araya getirmenin oldukça zahmetli bir süreç olduğunu anlatan Korkmaz, dijitalleşmenin bu süreci daha sistemli ve erişilebilir hale getirdiğini söyledi. - BURSA