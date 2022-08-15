Tarihi ahşap konak restore edilerek gün yüzüne çıkartılacak

115 yıllık tarihi konakta restorasyon çalışmaları başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da yıkılma riski ile karşı karşıya kalan ve tehlike arz eden 115 yıllık tarihi konakta restorasyon çalışmaları başladı. 1 yılda bitirilmesi planlanan çalışma ile tarihi konak gün yüzüne çıkartılacak.

Kastamonu'da, şehir merkezinde bulunan kullanılmayan, eskimiş ya da atıl vaziyetteki konakları satın alan Kastamonu Belediyesi, konakları restore ediyor. Bu çerçevede geçen yıllarda satın alınan 115 yıllık tarihi konakta da restorasyon çalışması başlatıldı. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan ve bu sebeple tehlike oluşturan konak, Kastamonu Belediyesi bünyesinde kurulan 'ahşap birimi' tarafından restore edilecek. Restorasyon çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Konağı ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"3 katlı ve 14 odalı konağımızın restorasyonunu 1 yılda bitireceğiz"

Konağın 14 odalı ve 3 katlı olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Konağımızın birde bodrumu var. İki tanede ahırdan müteşekkir. Baya büyük bir konak. Birkaç yıl önce belediye tarafından alınmış bir konak ve dolayısıyla bizde ahşap birimimizle bu restorasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa belediye bünyesinde ahşap birimini kurduk, restorasyonlarımızı kendi çalışanlarımızla ve kendi bünyemizde yapıyoruz. Hem çok daha sağlıklı hem de daha az maliyetli yapmış oluyoruz. Belediyemiz bünyesinde 24 tane konağımız var. 11 tanesi restore edildi, geri kalanlar ise sırasıyla restore edilmektedir. Bu konağımız ise fazla yıpranmıştı. Bundan dolayı daha fazla beklemesi uygun olmazdı. Çünkü üstünü de kapatmıştık. En son Avcılar Konağımızın restorasyonu bitmişti, ardından hemen buraya başladık. İnşallah bu konağımızın restorasyonunu en kısa sürede bitirip hizmete sunmak istiyoruz. Tabii bunlar meşakkatli işler, iğneyle kuyu kazmak gibi restorasyonlar uzun sürüyor. İnşallah bir yıl içinde burasını da bitireceğiz. Eğer daha az olsaydı tabi ki daha kısa bir sürede restoresi biterdi ama bu konak için hesabımız yaklaşık 1 yıl gibi bir süre içinde bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Tüm konaklarımızı hızlı bir şekilde restore edeceğiz"

Kastamonu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki tüm konakları restore edeceklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu daha öncede biliyorsunuz eski bir sancak beyliği olmasıyla birlikte daha ziyade konaklarıyla anılıyor. Bizde ev sayısı çok azdır, birkaç tane odalı ev bulmak çok zordur. Ağırlıklı olarak eskiden kalma olanların hemen hemen hepsi konaktır ve bunlarda en az 7-8 tane odadan başlayan konaklarıdır. 40 odalıya kadar konağımız mevcuttur. Bu konak ise 14 odalıdır, orta ölçeklidir. İnşallah restoresini en kısa sürede bitireceğiz. Bu konağın hemen üst tarafında Akteke Konağımız var, oda belediyemizin konağıdır. Yine aynı sokakta belediyemize ait bir başka konak mevcuttur, bir kurumumuza tahsis ettik. İnşallah bunları bundan sonra restore ederek turizme kazandıracağız. Hızla bu konaklarımızın restorasyonlarımızı bitireceğiz" diye konuştu.