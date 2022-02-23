Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu - Son Dakika
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Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu

23.02.2022 14:05
Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu

Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi konakları konu alan belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi konakları konu alan belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kendine özel mimari yapısıyla ön plana çıkan Divriği Konakları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay'ın çektiği "Divriği Konakları" belgeseli ile tanıtıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen belgesel gösterimine Sivas Valisi Salih Ayhan ile il protokolü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, bu tarz çalışmaları daha sık yapmanın tarihe olan vefa borcunu ve hassasiyeti artırdığını belirtti.

Divriği'nin özel bir yer olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın incisi diyoruz. Sivas'taki kültür ve turizm anlamında adeta merkezi olacak pozisyonda olan bir ilçemiz. Daha çok çalışmamız lazım. Divriği'ye gittiğimiz zaman nefes alacağımız çalışmalar ortaya koyduk ama bu yetmez. Korumak ve kullanmak dengesini tam bulduğumuz zaman bu konakları da hayatımızın içine almak bizler için önemli. Ecdada bir vefa borcumuz var. Ecdadın eserleri koruyup kollamak ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak asli görevimiz."

Yönetmen Özpay ise belgeselde mekansal yansımaları anlatmaya çalıştığını belirterek, konakların bugüne kadar ulaştırılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Belgesel, Divriği, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu - Son Dakika


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