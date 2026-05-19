Tarihi Hatay Meclis Binası Tiyatro Sahnesi Oldu

19.05.2026 23:51
Hatay Devleti Meclis Binası, restorasyon sonrası Devlet Tiyatroları Sahnesi olarak hizmete girdi.

HATAY'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, restorasyon çalışmalarının ardındın Devlet Tiyatroları Sahnesi olarak hizmet vermeye başladı.

Restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Devleti Meclis Binası için Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 19 Mayıs gibi özel bir günde Hatay'da olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Hatay Devlet Tiyatrosu'nu bu tarihi binada açmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Karadağlı, "Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Devlet Tiyatrosu'nun kurulması için bizlere talimat verdi. Biz de Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle burayı muhteşem bir sahne haline getirdik. Bugün, 19 Mayıs'ta sahnemizi açıyor ve imzalarımızı atıyoruz. Hataylılara hayırlı olsun. Burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir tek isteğim var; Hataylılar Devlet Tiyatroları'nı yalnız bırakmasın. Biz sizler için buradayız. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, oyunlarımıza gelin" dedi.

'BUGÜN İLK SAHNEMİZİ AÇIYORUZ'

Bu tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırarak kültürle, sanatla insanların buluşacağı bir merkez haline getirmekten dolayı gurur duyduklarını dile getiren Vali Masat, ise şunları söyledi:

"Burası, 1927 yılında Raşim Adalı tarafından yaptırılmış, daha sonra da Hatay Devleti Meclisi'ne ev sahipliği yapmış çok önemli bir yapı. Türkiye'ye katılımın ardından da farklı dönemlerde çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Daha sonra Valiliğimizin mülkiyetine geçen bina, maalesef 6 Şubat depremlerinde büyük hasar görmüş, Meclis binamız ve arkasındaki Adalı Konağı tamamen çökmüştü. O dönemde vatandaşlarımız büyük bir hüzün yaşarken, Hatay'ın sembol yapılarından birinin yıkılması da bu acıyı daha da artırdı. Bizler de ilk olarak bu sembol yapıların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başladık. Yaptığımız protokol kapsamında bu yapıyı daha sağlam zeminlerde, aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Ancak bu binaya bir işlev kazandırmak gerekiyordu. Konutlar, iş yerleri, okullar ve sağlık tesisleri inşa ederken; kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de insanların iyi olma haline katkı sağlayacağını düşündük. Bu kapsamda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu buranın tiyatro sahnesi olarak hizmet vermesine karar verdik. Bugün ilk sahnemizi açıyoruz. Açılışın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı akşamına denk gelmesi de bizim için ayrı bir anlam taşıyor."

Programın ardından Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Bu da Geçer ya Hu' adlı oyun sahnelendi.

Kaynak: DHA

