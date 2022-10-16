Tarihi içkale müzesi, evlenecek çiftler için doğal stüdyo oldu - Son Dakika
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Tarihi içkale müzesi, evlenecek çiftler için doğal stüdyo oldu

16.10.2022 14:05

Tarihi içkale müzesi, evlenecek çiftler için doğal stüdyo oldu Diyarbakır'da evlenecek çiftler, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyoyu andıran tarihi İçkale Müze Kompleksi'ni tercih ediyor.

Tarihi içkale müzesi, evlenecek çiftler için doğal stüdyo oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da evlenecek çiftler, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyoyu andıran tarihi İçkale Müze Kompleksi'ni tercih ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu. Hafta sonu tarihi ilçede yoğunluk yaşanırken, evlenecek çiftler, fotoğraf çektirmek tarihi mekanları tercih ediyor.

Özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı İçkale'de çiftler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme ve Atatürk Müzesi çevresinde fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Damat Nurullah Bal, Diyarbakır'ın tarihi bir kent olduğu için, müzelerin güzel olması nedeniyle fotoğraf çekimlerini bu alanda yapmak istediklerini söyledi. Bal, "Evlenmeyen gençlerinde fotoğraf çekimlerinde burayı tercih etmelerini tavsiye ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi içkale müzesi, evlenecek çiftler için doğal stüdyo oldu - Son Dakika

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