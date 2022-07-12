Tarihi ipekçilik merkezinde meslek sahibi oldular

İpekçilik kursunu tamamlayanlar bu merkezde istihdam edildi

BURSA - Osmanlı'nın ilk kurduğu ipek fabrikaları arasında yer alan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler meslek sahibi oldu.

Osmanlı Devleti tarafından 1810 yılında İpek Fabrikası olarak kullanılan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yenilenerek 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor Projesi' çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Dünya saraylarını süsleyen Bursa İpeğinin tarihini en ince ayrıntılarıyla birlikte ziyaretçilerine tanıtan ve üretimin devam ettiği merkezde, üretilen ipek ve ipekli ürünlerin sergilendiği teşhir alanı, ipek halı ve ipek ile ipekli kumaşların dokunduğu dokuma, çözgü ve büküm atölyesi, kütüphane ile ipeğe hayat veren desenlerin çalışıldığı tasarım atölyeleri bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla ipek imalatı ve dokumacılığını üzerine bir kurs tertip edildi. 24 kursiyerin başarı ile tamamladığı kurstan dört kişi de Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde işe alındı.

"Bütün finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin"

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Proje ve Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, "Osmanlının 1810 yılında kurduğu ilk fabrikalardan bir tanesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'dir. Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bütün finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Bu proje başladığında Bursa'da bir ipek hafızası vardı ve bu hafıza 75 yaşın üstüne çıkmıştı. İlk hedefimiz bu hafızayı kurtarmak oldu. Yaşlı hafızayı gelecek kuşağa aktarmak için çalıştı. Onun için de BUSMEK kurs merkezlerine devreye alarak çeşitli zaman zarfları içinde Kültür Bakanlığımızın destekleriyle burada kurslar açtık. En son açtığımız kursta 24 tane öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimizi yetiştirdik, ipek ustası yaptık ve sertifikalarını aldılar. Müsait olan arkadaşlardan da 4 tanesi iş başvurusunda bulundu ve onları da işe aldık" diye konuştu.

"Burada yetişen 16 usta var"

Kursiyerlerin işi öğrendiklerini ve güzel ürünler ortaya çıkardıklarını kaydeden Mehmet Ünal, "Çok güzel dokumalar yapıyorlar. Bunun yanında bu proje başladığında bir tane ipek ustası bulamıyorduk. Ama şuan bulunduğumuz mekanda 16 tane kendi yetiştirdiğimiz ustalar var. Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı kültürel miras sanatçısı tanıtım kartlarını aldılar ve bakanlığın envanterine girdiler. Onlar da bizim gurur kaynağımız oldu. Peyderpey kurslarımız açılıyor. Zaman içinde bunu basından ve kendi medya gruplarımızdan duyuruyoruz. Takip eden arkadaşlarımız var. Yani ilerdeki dönem kozadan ipek imalatı, kumaş dokumacılığı, ipek halı dokuculuğu adı altında kurslarımız açılacak. İlgisi olan, merak eden arkadaşlarımızı her zaman bekleriz" dedi.

"Kurs bitti, proje çerçevesinde işe alındık"

Kurs başarı ile tamamlayan ve merkezde işe başlayan Kadriye Baş ise, "Bursa denilince akla gelen ilk şeylerden birisi de ipektir. Böyle bir kurs olduğunu duyduk ve hayatımıza bir şeyler katmak, ipekçiliği öğrenmek için katıldık. Ekim ayı gibi kursa başladık. Biz 4 arkadaş olarak geldik. Kurs bitiminde proje çerçevesinde işe alındık. Yılbaşından beri de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yetiştiricilik ve dokuma kısmını da öğrendiklerini belirten Kadriye Baş, "Dokuma kısmı kolay. Yetiştiricilik de dağ yörelerinde yapıldığını biliyoruz. İpek böcekleri üreten köylülerimize ek gelir oluyor. 40-45 gün gibi kısa sürede bütçelerine katkı sağlıyorlar. Tabi ipek böceğinin beslenmesi için dut ağaçlarına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler toplantısında dağıtılmak üzere şal dokuduk. Bursa'mızı ipek şallar orada temsil edecek. İpek eşarplarla birlikte farklı ürünler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de belgeleri takdim edildi.