Tarihi Saat Kulesi 80 yıl sonra kubbesine kavuşuyor - Son Dakika
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Tarihi Saat Kulesi 80 yıl sonra kubbesine kavuşuyor

06.10.2022 20:10

Tarihi Saat Kulesi 80 yıl sonra kubbesine kavuşuyor 32 metre çapındaki kubbenin yapımının yüzde 99'u tamamlandı Keçe ve kurşunun ardından alemi takılan kubbe, yerine konulacakANTALYA Antalya'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken,80 yıl sonra...

Tarihi Saat Kulesi 80 yıl sonra kubbesine kavuşuyor

32 metre çapındaki kubbenin yapımının yüzde 99'u tamamlandı

Keçe ve kurşunun ardından alemi takılan kubbe, yerine konulacak

ANTALYA Antalya'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken,80 yıl sonra beton dendanların yerine konulacak olan 32 metre çapındaki kubbenin yüzde 99'u tamamlandı.

Turizm kenti Antalya'nın Kaleiçi'ne ana giriş kapısındaki tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor. Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen yapının renk ve dokusunun yok olmaması ve daha da sağlamlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yerli yabancı milyonlarca turistin önünde fotoğraf çektirdiği Saat Kulesi'ndeki eski beton dendanlar söküldü ve yerine aslına uygun kubbe ve alem takılması için çalışma başlatıldı. Saat Kulesi'nin yerleşkesinde 32 metre çapında bir kubbe inşa edildi. Keçe ve kurşun yerleştirilmesinin ardından kubbe kuleye takılmaya hazır hala gelecek. Kubbenin takılmasıyla 80 yıl sonra Saat Kulesi' orijinal görünümüne kavuşmuş olacak. 14 metre yüksekliğindeki kulenin aslına uygun bir saate kavuşması içinde çalışmaların devam ettiği bildirildi. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının 2022 yılının başlarında başladığını hatırlattı.

Saat Kulesi, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve bugüne kadar bir çok dönemi kendi içinde barındırdığını dile getiren Karabayram, "Kulenin 1900'lü yılların başında yapıldığını biliyoruz. 1940'lardaki büyük bir fırtınada kubbe zarar görmüş. Ardından belirli dönemlerdeki onarımlarda 1960 yılına kadar gelen süreçte kubbenin yerine beton dendanların geldiğini biliyoruz" diye konuştu.

"Beton dendanlar kaldırıldı"

Saat Kulesi'nin Antalya'nın yapısı ve konumu nedeniyle geleceğe taşıyacağı en değerli yapılardan biri olduğunun altını çizen Karabayram, " Saat Kulesi'yle ilgili daha önceki dönemlerde de çeşitli çalışmalar yapılmak istenmişti ama olmadı. Ama Antalya Valisi Ersin Yazıcı, irade ortaya koyarak, bir çok kuruluşun içinde olduğu projeye başladık. Yapının geçmişte bugüne gelen evrelerinin belgelenmesi önemliydi. Saat Kulesi'nin saatinin orijinal orta mekanizmasının yerinde olmadığını ve sonra gelen kadranların orijinal olmadığını gördük. En önemli konulardan biri olan beton dendanları kaldırdık" diye konuştu.

"Kubbe tamamlanmak üzere"

Saat Kulesi'nde yapılan tüm çalışmaları tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile paylaştıklarını kaydeden Karabayram, "Saat Kulesi'nde saat çalışmalarımız devam ediyor. Antalya'daki çalışmalara destek veren başta, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy' minnettarız. diğer yöneticilere teşekkür ediyoruz. Şuan kulede en önemli konulardan biri kubbe çalışmamız var. Kubbemiz somut olarak ortaya çıktı yüzde 99 tamamladık. Kubbemiz 3.35 çapında, 2 metre 10 santimetre yüksekliğinde ve yaklaşık 32 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Kubbeyi çok itinalı şekilde yukarı çıkaracağız. Görünen ahşap yüzeye keçe sereceğiz ve onun üzerine kurşunla kaplayacağız. Ardından alemi takacağız. Alemler ve kubbeler bu ülkenin asil simgeleridir. Büyük bir medeniyeti bugünlere taşıyan bu tarihi korumak bizlerin görevidir" diye konuştu.

"İhtişamlı günlerine dönecek"

Saat Kulesi'nin Antalya'nın tapu senedi olduğunun altını çizen Karabayram," Önümüzdeki günlerde kubbeyi yerine bırakacağız. Kubbe, saati ve alemiyle beraber 2023 yılında Saat Kulesi eski ihtişamlı günlerine kavuşacak" dedi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Saat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Saat Kulesi 80 yıl sonra kubbesine kavuşuyor - Son Dakika

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