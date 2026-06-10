Tarihi Su Değirmeni 300 Yıldır Un Öğütlüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölge halkının ekmek ihtiyacını karşıladığı su değirmeninde hala un öğütülüyor.

İspir'in Öztoprak Mahallesi'nde bulunan tarihi su değirmeni, Çoruh Nehri'nden aldığı güçle 300 yılı aşkın bir süredir üretimini sürdürüyor.

Bir dönem bölgenin en önemli un üretim noktalarından biri olan değirmen, Kurtuluş Savaşı yıllarında da çevrede yaşayanların ekmek ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlendi.

Aileden aileye aktarılan değirmencilik geleneğini yaşatan 70 yaşındaki Celal Atmaca, çocukluk yıllarından bu yana zamanının büyük bölümünü tarihi yapıda geçiriyor.

Geleneksel üretim kuşaktan kuşağa devam ediyor

Kuşaktan kuşağa aynı yöntemlerle işletilen değirmen, teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen geleneksel üretime devam ediyor.

Celal Atmaca, AA muhabirine, 5 yaşından beri değirmende olduğunu söyledi.

Kuşaktan kuşağa aynı düzenle değirmenciliğe devam ettiklerini ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:

"Bu değirmen bize birinci dedem Cuma, ikinci dedem Veysel ve üçüncü dedem Mehmet'ten kaldı. Bu bize dededen kalan bir miras. Babam devam etti, amcalarım devam etti. Onlardan sonra ben devraldım. İnşallah benden sonra da devam edecek. Bu değirmen 300 yılı aşkındır çalışıyor. Dedemlerden bana gelene kadar 300 yıldan fazla zaman geçti. Ben burada hem vatandaşın ürünlerini öğüterek onların işlerini görmek istiyorum hem de bu kültürün kaybolmaması için uğraşıyorum. Geçmişimi, kültürümü çok sevdiğim için diyorum ki 'dededen toruna geldi, dededen de toruna gitsin.' Ömrümün sonuna kadar devam edeceğim. Ben öldükten sonra da 'bu kültürü devam ettirin' diye çocuklarıma vasiyet ettim."

"Değirmen durmasın" diye kendisi için üretim yapıyor

Atmaca, değirmenin durmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, burada kendini çok huzurlu hissettiğini dile getirdi.

Çok eski yıllarda her bir taştan saatte 600 kilodan fazla un elde edildiğini söyleyen Atmaca, değirmenin ayakta kalması için genellikle kendi evi için üretim yaptığını anlattı.

Atmaca, "Yeni nesil burayı gelsin, görsün diye tutuyorum. Ayakta kalsın istiyorum. Değirmenleri koruma altına alsınlar. Tarihini bilmeyen millet sürünür. Bunlar tarih, bunlar birer kültür. Bu kültür devam etsin. Değirmencilik, Adem babamızdan başlamıştır. O günden bu güne yaşamıştır." ifadelerini kullandı.