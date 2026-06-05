691 yıllık Sungurbey Camii yeniden ibadete açıldı

Niğde'nin en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Sungurbey Camii, yaklaşık üç yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

İlhanlılar döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1316-1335 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırıldı.

Mart 2023'te başlayan restorasyon sürecinde caminin taş işçiliği, ahşap süslemeleri ve mimari detayları aslına uygun şekilde yenilenirken, yapıdaki yıpranmış bölümler bilimsel yöntemlerle güçlendirildi. Geçirdiği yangınlar, depremler ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasar gören tarihi eser, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yeniden Niğdelilerin hizmetine sunuldu.

Açılış töreninde Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından dua edildi.

Duaların ardından vatandaşlar tarihi camide uzun bir aranın ardından ilk cuma namazını kılarak manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Açılış programına, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NİĞDE