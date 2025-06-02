Deprem ve selde hasar gören tarihi yapılar yeniden ayağa kalkıyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da deprem ve selden zarar gören 28 tarihi eser onarılıyor

ŞANLIURFA - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023'te yaşanan çifte depremler ile ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde zarar gören 28 tarihi yapıda restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam 28 eserde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Hasanpaşa Camisinin restorasyonu tamamlandı. Balıklıgöl Platosunda yer alan cami, 8 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanının külliyeden katılımlarıyla yeniden ibadete açıldı. Böylece, Şanlıurfa'da deprem sonrası onarımı tamamlanan bir eser hizmete girmiş oldu. Adıyaman'da ise sekiz cami, bir türbe ve bir kilisede restorasyon sürerken, yıl sonuna kadar bunların da tamamlanması hedefleniyor.

Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye uzanan tarihi rota

Şanlıurfa genelinde de Ulu Camii, Selahaddin Eyyubi Camii ve Birecik Ulu Camii gibi önemli yapılarda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Balıklıgöl çevresindeki eski taziye evlerinin eğitim merkezine dönüştürülmesi, Dergah Mağarasının düzenlenmesi ve çevreci ışıklandırma çalışmalarıyla bölgenin daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasıyla birlikte, Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye uzanan kültürel bir turizm rotası oluşturulması hedefleniyor.

Deprem ve selden etkilenen 28 yapıda restorasyon çalışması

Adıyaman ve Şanlıurfa'da 28 yapıda restorasyon ve onarım çalışmaları başlattıklarını söyleyen Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, " Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsayan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü alanında yer alan ve deprem ile selde zarar gören 28 adet eserimizde onarım çalışmalarına başladık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi ve daha sonrasında 15 Mart 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören eserlerimizi hızlı bir şekilde onarmaya başladık. Bugün de restorasyon çalışmasını tamamladığımız Hasanpaşa Camisindeyiz. Hasanpaşa Camisi deprem sonrası Şanlıurfa'da tamamladığımız dördüncü eser. Bunların içerisinde Bahçeli Köyü Hüseyin Paşa Camisi, Eyyübiye ilçesi Hüseyin Paşa Camisi, Eski Sefalı Camisi ve Çarkoğlu Camisidir. Bu dört eserden sonra Hasanpaşa Camisini de 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımızın külliyeden katılımlarla ibadete açtık. Halkımızın ibadet ihtiyacını Balıklıgöl bölgesinde gidermiş olduk. Adıyaman ilimizde de halihazırda sekiz cami, bir türbe ve bir kilisede onarım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah orada da yıl sonuna doğru eserlerimiz tamamlanma aşamasına gelecek. Yine Şanlıurfa'daki Selahattin Eyyubi Camisinde, Ulu Camide, Nimetullah Camisi ve Birecik Ulu Cami gibi görkemli yapılarda da restorasyonumuz devam ediyor" dedi.

Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye uzanan 13 kilometrelik turizm destinasyonu

Yapılan çalışmalarla birlikte tarih ve turizmde önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Mehmet Ali Palalı," Balıklıgöl'ün ender mekanlarından biri olan ve çok eski zamanlarda rasathane olarak kullanılan mekanda restorasyon devam ediyor. Bunun yanında Şanlıurfalıların çok bildiği, eski taziye evleri olarak adlandırılan kısımda da valiliğimiz tarafından restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burada eğitim amaçlı bir tesis oluşturulacak. Mülkiyeti müdürlüğümüze ait olan Balıklıgöl platosundaki yerlerin ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında Şanlıurfa Kalesinde Kültür Bakanlığımızın yapmış olduğu restorasyon devam ediyor. İnşallah bu restorasyonlar tamamlanınca Balıklıgöl platosu, Dergah Camisi, Halil-ür Rahman Camisi, Rızvaniye Camisi, Hasanpaşa Camisi ile birlikte çok daha görkemli, çok daha güvenli ve 24 saat ziyaret edilebilir bir hale gelecek. Halkımızın en temel ziyaret makamı olan Balıklıgöl Dergah Camisi ile birlikte, buradan başlayarak ve 13 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe'ye kadar halkımızın kendini güvende hissedeceği, ışıklandırmasıyla, turizm polisiyle, turizm zabıtasıyla kendini güvende hissedecekleri bir turizm destinasyonu oluşturma yolunda çalışıyoruz" diye konuştu.