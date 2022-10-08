Tarlada heyecanlandıran keşif - Son Dakika
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Tarlada heyecanlandıran keşif

08.10.2022 20:25

Tarlada heyecanlandıran keşif Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar buldu Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu.

Tarlada heyecanlandıran keşif

Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar buldu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

Çevresinde seramik parçaları bulundu

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

"Mezarı bulunca çok heyecanlandım"

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak" dedi.

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Kaynak: İHA

Ahmet Baki, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarlada heyecanlandıran keşif - Son Dakika

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