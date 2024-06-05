Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Sezon Finali Yaklaşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Sezon Finali Yaklaşıyor

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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin sezon finali yaklaşıyor. Bünyamin Emirkıran'ın sözleriyle başlayan yeni tanıtım filminde Umut'un hayatı tehlikede. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizi, 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

05.06.2024 11:21
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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yaz arasına giriyor. Sezon finaliyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin tanıtım filmleri yayınlandı.

14'üncü bölümü ile sezona ara verecek olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin Bünyamin Emirkıran'ın "Bana kurduğunuz komplonun cezasını hepiniz çekeceksiniz. "sözleri ile başlayan yeni tanıtımı, Umut'un boğazına dayanan bıçak ile son buluyor. Bölümden yayınlanan ikinci tanıtım filminde ise Emirkıran'ların artık yolun sonuna geldiğinin sinyali veriliyor. Umut'a kurulan tuzağın hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun yapımını MF Yapım üstleniyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen ve Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu sezon finali bölümü ile 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Sezon Finali Yaklaşıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Sezon Finali Yaklaşıyor - Son Dakika

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