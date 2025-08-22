Tavas'ta 27 Fosil Türü Keşfedildi - Son Dakika
Kültür Sanat

Tavas'ta 27 Fosil Türü Keşfedildi

Tavas\'ta 27 Fosil Türü Keşfedildi
22.08.2025 13:27
Denizli'nin Tavas ilçesinde 7-9 milyon yıl öncesine ait 27 fosil türü ortaya çıkarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde süren kazılarda bulunan, 7 ila 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller arasından 27 kesin tür bilim dünyasına kazandırıldı.

Kayaca Mahallesi'ndeki tarım arazisinde 2022'den bu yana yürütülen kazı çalışmaları Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği çalışmalarda, çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı kazılar, paleontoloji dünyası için önemli veriler sunuyor.

Uzmanlarca toprak altından çıkarılan fosiller tek tek toplanıp laboratuvar ortamında inceleniyor. Bu yıl 18 gün süren kazılarda 7 ila 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen hayvanların fosillerine ulaşıldı.

"Fillere ait fosiller de çıkmaya başladı"

Doç. Dr. Aytek, AA muhabirine, bugüne kadar bölgede zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugiller, sırtlan, kedigiller, kuş, sürüngen ve karınca yiyen türlere ait fosillerin bulunduğunu söyledi.

Kazıların üçüncü yılının tamamlandığını anımsatan Aytek, "Çalışmalarda yaklaşık 600 tanımlanabilir fosil çıkardık. Bu yıl en çok zürafa buluntusu ile karşılaştık. İki farklı tür zürafamız var ki bu da bölgede hem ağaçlık hem de açık alanların varlığına işaret eder. Bu sene önceki senelerde olduğu gibi bol miktarda gergedan, at ve boynuzlu hayvan fosilleri bulduk. Fillere ait fosiller de çıkmaya başladı. Yeni buluntular ile alanda bulduğumuz toplam net tür sayısı 27'ye çıktı. Kuşlar üzerinde yapacağımız çalışma sonrası bu sayı daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kuş fosillerinin bulunmasının da ayrıca önem taşıdığını belirten Aytek, şunları kaydetti:

"Kuş kemikleri yapıları gereği kolay fosilleşmeyen kemiklerdir. Önceki yıllarda da bulunan kuş fosillerine bu yıl yeni örnekler eklendi. Bu da alandaki fosil korunma durumunun iyi olduğunu gösteren önemli bir bulgudur. Önceki yıllardaki çalışmalarda iki farklı kuş türü tespit edilmişken, bu yılki buluntular üzerinde yapılan ilk gözlemler alanda daha önce bilinmeyen bir veya iki türün daha varlığına işaret etmektedir. Bu da türlerin tespiti için gerçekleştireceğimiz sistematik çalışmalarda bize önemli bir avantaj sağlayacaktır."

Bu sezon kazılarda sürüngen cinsi varanusa ait diş fosili bulduklarını dile getiren Aytek, " Türkiye'de sadece bir yerde biliniyordu ve orası da sistemli kazıların olduğu bir alan değildi. Bu yüzden bizim buluntumuz bu hayvana ve yaşam alanına ait önemli bilgileri çıkaracaktır." diye konuştu.

Aytek, 2024 yılında başlatılan suyla eleme çalışmalarının bu yıl da sürdüğünü, küçük faunal ve botanik kalıntılarla alanın tarihlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, denizli, Kültür, Güncel, Tavas

Son Dakika Kültür Sanat Tavas'ta 27 Fosil Türü Keşfedildi - Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
SON DAKİKA: Tavas'ta 27 Fosil Türü Keşfedildi - Son Dakika
