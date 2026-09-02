Tavşanlı’nın işgal ve kurtuluş yılları kayda alınıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kent hafızasını taze tutmak ve ilçe tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla tarihi mekanlarda özel belgesel çekimleri gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle harekete geçen Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman, ilçenin kurtuluş sürecini ve tarihi mekanlarını kayıt altına alıyor. Mustafa Uysal'ın kameramanlığında yürütülen projede, kent tarihçisi ve fotoğrafçı Metin Ertekin'in arşivindeki binlerce tarihi fotoğraftan da yararlanılıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman, 3 Eylül Tavşanlı'nın kurtuluşu haftası dolayısıyla anlamlı bir projeye imza attıklarını belirterek, "Tavşanlı'nın tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için özel çekimler yapıyoruz. Çekimlerde Mustafa Uysal kamerasıyla bizlere destek veriyor. Metin Ertekin hocamız ise Tavşanlı'ya ait on binlerce fotoğrafı tek tek düzenleyip kullanıma açtı, kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de bu tarihi fotoğrafları alarak özellikle 3 Eylül haftası münasebetiyle Tavşanlı'nın kurtuluşunu ve işgal sürecini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tarihi olayların geçtiği mekanları yerinde kayda aldıklarını vurgulayan Mesut Kocaman, "O dönemde yaşanan olayları, belediye başkanlarını ve tarihi mekanları fotoğraflar eşliğinde tek tek yerinde çekiyoruz. Umarım güzel bir çalışma olur ve Tavşanlı'nın hafızasına geleceğe aktarılacak nitelikte önemli bir eser bırakmış oluruz" ifadelerini kullandı.