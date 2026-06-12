TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Süleyman Paşa Türbesi\'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yer alan Rumeli fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, türbe önünde dönemsel kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan Alplerin nöbet değişimi töreni büyük ilgiyle izlendi.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin köşe taşlarından biri olan tarihi anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deki temaslarını sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelibolu ilçesinde çok anlamlı bir ziyarete daha imza attı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, beraberindeki devlet erkanı ve çok sayıda vatandaşla birlikte Gelibolu'ya bağlı Bolayır Köyü'nde bulunan Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesine geldi.

Alplerin nöbet değişimi törenine tam not

Ziyaretin en dikkat çekici ve heyecan verici anları ise türbe önünde yaşandı. Tarihi ruhu canlandırmak amacıyla dönemsel zırh ve kıyafetleriyle Gazi Süleyman Paşa Türbesi önünde saygı nöbeti tutan Alpler, görkemli bir nöbet değişimi töreni gerçekleştirdi. Sert adımlarla ve askeri disiplinle icra edilen Alplerin nöbet değişimi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlendi. Tarihi atmosferi zirveye taşıyan bu özel tören, izleyenlerden tam not aldı ve fotoğraf karelerine yansıdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ayrıca Vatan Şairi Namık Kemal'in de kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi

Manevi merasim, Gazi Süleyman Paşa Türbesi önünde düzenlenen Kuran programıyla devam etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan ayetlerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve protokol üyeleri, Rumeli'yi Türk yurdu yapan Gazi Süleyman Paşa ve canlarını bu uğurda feda eden tüm aziz şehitler için dualar okudu. Maneviyat dolu anların yaşandığı türbe ziyaretinde ecdadın Türk tarihindeki stratejik önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

Vatandaşlara pilav ikramı yapıldı

Duaların okunması ve türbe ziyaretinin tamamlanmasının ardından anma programının geleneksel bir parçası olan ikram bölümüne geçildi. Etkinliğe katılım sağlayan yüzlerce davetliye ve bölge halkına Bolayır Köyü'nde hazırlanan geleneksel pilav ikramı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve sohbet eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ecdat mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda bu tür anma organizasyonlarının milli birlik şuurunu pekiştirdiğini belirterek programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE