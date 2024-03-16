TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda - Son Dakika
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Kültür Sanat

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

16.03.2024 19:46
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TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, 18 Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda - Son Dakika

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