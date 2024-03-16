TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda

İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu

Uludüz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi 5 kategoride ödül kazandı. Festivalde ayrıca En İyi Kısa Filmler, En İyi Kısa Belgesel Filmler, En İyi Belgesel Uzun Metraj Filmler, En İyi Kısa Animasyon ve En İyi Fragman kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca En İyi Öğrenci Kısa Film, En İyi Öğrenci Yönetmen ve En İyi Öğrenci Uzun Metraj Film ödülleri de sahiplerini buldu. Festivalde ayrıca 'Ceylin' ve 'Clockmaker' filmleri de Özel Ödüller kazandı.