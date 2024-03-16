TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda
ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de gerçekleştirdiği programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüzyılı olduğunu ve terörün herkesin düşmanı olduğunu belirtti. Yılmaz, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, kütüphanelerin ve kitapların insanları zenginleştirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin yeni yüzyılda tüm milletin ve toplumun katkısıyla büyük başarılara imza atacağını ifade etti.
Muş Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, çocuklar ve yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve her yaştan insana dokunmayı sürdürdüklerini belirtti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve tiyatro oyunlarıyla sona erdi. Katılımcılar, etkinlikler sayesinde keyifli bir akşam geçirme fırsatı buldu.
Uludüz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi 5 kategoride ödül kazandı. Festivalde ayrıca En İyi Kısa Filmler, En İyi Kısa Belgesel Filmler, En İyi Belgesel Uzun Metraj Filmler, En İyi Kısa Animasyon ve En İyi Fragman kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca En İyi Öğrenci Kısa Film, En İyi Öğrenci Yönetmen ve En İyi Öğrenci Uzun Metraj Film ödülleri de sahiplerini buldu. Festivalde ayrıca 'Ceylin' ve 'Clockmaker' filmleri de Özel Ödüller kazandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antika Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda bulunan antikalar ve koleksiyon ürünleri ilgi çekti.
Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen Hilye-i Saadet sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri sergileniyor. Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Çorum'da 1923 yılında inşa edilen ve belediye binası olarak kullanılan tarihi taş bina, restore edilerek Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği bir kütüphane olarak hizmet veriyor. Çorum Belediye Başkanı, binanın hizmete sunulmasıyla ilgili düzenlenen törende, Çorum'a ikinci sürekli açık kütüphaneyi kazandırdıklarını ve üçüncüsünü de Millet Bahçesi'ne açacaklarını belirtti.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde, Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti. Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.
Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle kendini geliştirdi. Ailesinin de desteğiyle yeteneklerini ilerleten Madaslı, özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla dördüncü sergisini açtı. Sergi açılışında özel çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Volkan'ın çalışmalarının özel bireylere örnek olduğunu vurgulayarak, her zaman fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'in anıldığı konferansta konuştu. İzmirli Baha Tevfik'in özel birisi olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, 'Hayatta bu kadar iz bırakmak çok önemli ve kıymetli. Hem onun açısından hem sizler açısından çok önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum' dedi.
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