TCG Nusret Müze Gemisi Mersin\'de ziyaretçilerini ağırlıyor

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TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinde tarih meraklılarını ağırlamaya başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Taşucu Limanı'na geldi.

Limanın Sahil Güvenlik rıhtımına demirleyen gemi, ziyarete açıldı.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisini gezenler, görevlilerden bilgi aldı, fotoğraf çekti.

Gün boyunca gezilebilecek TCG Nusret Müze Gemisi, 24 Mayıs'ta da Anamur ilçesinde ziyarete açılacak.