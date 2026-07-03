TDED Erzurum'dan Vali Baruş'a Erzurum Marşı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDED Erzurum'dan Vali Baruş'a Erzurum Marşı Çağrısı

TDED Erzurum\'dan Vali Baruş\'a Erzurum Marşı Çağrısı
03.07.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, yıllardır ihmal edilen Erzurum Marşı'nın okullarda ve törenlerde okutulması için Vali Baruş'a çağrı yaptı; marşın milli mücadele ruhunu yeni nesillere aktaracağını belirtti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, 3 Temmuz Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelmesi münasebetiyle yayımladığı açıklamada yıllardır ihmal edilen Erzurum Marşı'na dikkat çekerek Erzurum Valisi Aydın Baruş'a çağrıda bulunarak bu yıl başta Erzurum Kongresi kutlamaları olmak üzere okullarda milli günlerde Erzurum Marşı'nın okutulması şehrin ve bölgenin milli mücadele ruhunu yeni nesillere hatırlatması açısından çok önemli bulduklarını ifade etti.

Erzurum Marşı'nın 1980'lere kadar okullarda öğrencilere ezberletildiği ve törenlerde okutulduğunu hatırlatan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, bu yıl TDED Erzurum Şubesi olarak YK Üyemiz Mustafa Uğurlu öncülüğünde Erzurum Marşı'nın söz-müzik kaydını çalıştıklarını ve YouTube yüklediklerini, dileyenlerin marşı oradan alıp kullanabileceklerini söyledi.

Başkan Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: "19. asrın başından itibaren İran tehdidi, Rus işgalleri ve işgal girişimleriyle her daim karşı karşıya kalan Erzurumluda, merkezden uzaklığı nedeniyle 'kendi başınalık, bıçkınlık, yiğitlik, serdengeçtilik, kabadayılık' gibi özellikler güçlü bir şekilde kendisini gösterir. Bu haldir ki hem 93 Harbi'nde hem Birinci Cihan Harbi'nde Erzurum halkı dünya tarihinde çok nadir görüleceği üzere Türk ordusunun yanında dönemin en güçlü ordusuyla dişe diş savaşmıştır. 9 Kasım 1877'de Nenehatun'un destanlaştığı Aziziye Zaferi ile Türk ordusu sağ salim Sivas'a çekilsin diye Rus ordusunu oyalamak için Şubat 1916'da 3 bin metre rakımdaki dağlarda, başta henüz askerlik çağı gelmemiş çocuklar olmak üzere 3 bin sivilin şehit düştüğü Kargapazarı Muharebesi'ni unutmamak gerekir. Erzurum Kongresi'ni yaparak Sivas ile beraber 'Cumhuriyet'i kuran şehir' ünvanını ziyadesiyle hak eden Erzurum, bu kendi başınalık sayesinde savaş yıllarında kendi milli marşını yazıp okullarda ve törenlerde okumuştur. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de mecliste kabul edilene kadar söylenen bu marş, Müştak Sıdkı Dursunoğlu'nun (1891-1975) yazdığı marştır. Görüldüğü üzere milli mücadelede Erzurum 'ilk sesi haykıran', 'vatanı kurtaran' düzenli ordu ve hayati öneme sahip kongreyi düzenleyen şehirdir. Bu şan ve yücelik Erzurum için bir gururdur. Müştak Sıdkı'nın 'Erzurum Marşı'nı da zaten Erzurum Kongresi'nin ardından Erzurumlular, milli marş olarak benimsemişlerdir. Bu marş düşmanı, vatanı, milleti ve neticede dadaşlarıyla Erzurum'u tanımlamış; marşta bir millet, vatan ve şehir; döngüsel zaman ilişkisi içinde şanlı geçmiş, acılarla yoğrulan bugün ve ümitle mücadelesi verilen yarınıyla ele alınmıştır. O devirdeki Erzurum halkı, ulusal ve uluslararası alanda en başta bu marşla kendisini ifade etmiş, marş dadaşların ruh planında güç ve kuvvet iksiri olmuştur. Şehir hafızasında marşın okunduğu en önemli tarihi an, 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişi sırasında, Albayrak Okulu öğrencileri tarafından Paşa'nın huzurunda, Köşk'ün bahçesinde okunmasıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Murat Ertaş, Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Kültür, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TDED Erzurum'dan Vali Baruş'a Erzurum Marşı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: TDED Erzurum'dan Vali Baruş'a Erzurum Marşı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.