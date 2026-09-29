TDT 13. Zirvesi öncesi Türk Dünyası Diyalogları paneli 1 Ekim'de Bişkek'te yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türk dünyasını bir araya getirecek olan 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' başlıklı panel düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, üye ve gözlemci ülkelerde 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' başlıklı panel serisi düzenlenecek. Panel serisinin dördüncüsü ise 1 Ekim tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek. Programın açış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından gerçekleştirilecek olup, ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran katılımcılara video mesaj yoluyla hitap edecek.

Türk dünyasının ortak vizyonu ele alınacak

Panelde, bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Panel programında Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentilerin ele alınacağı da ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde; Kırgız Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Arslan Koyçiev, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ragıp Kutay Karaca konuşmacı olarak yer alacak.