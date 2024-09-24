Tekkeköy Mağaraları: Karadeniz'in İlk İnsan Yerleşkesi Ziyaretçilerini Tarihe Davet Ediyor

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Karadeniz'in ilk insan yerleşkesinde binlerce yıllık gizem

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve " Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk insan yerleşkesi" olarak bilinen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, ziyaretçilerini gizemli yolculuğa çıkarıyor.

Samsun'da binlerce yıllık tarihe sahip olan ve insanlığın ilk yerleşkelerinden olduğu düşünülen Tekkeköy Mağaraları, tarih ve çevre meraklılarının ilgisini çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Tekkeköy Mağaraları, birçok çağa ait kalıntılar ve kat kat mağaralarıyla tarihe ayna tutuyor. Açık hava müzesi gibi olan Tekkeköy Belediyesi Arkeoloji Vadisi'ni ziyaret eden vatandaşlar, binlerce yıllık gizeme tanıklık ediyor. Piknik ve mesire alanı da olan Arkeoloji Vadisi, insanlara tarih ve yeşilin güzelliklerini sunuyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından işletilen vadi, piknik yapma ve dinlenme imkanı da tanıyor.

Hem tarih hem piknik

Tekkeköy Mağaraları'nı ziyaret eden aileler, tarihe ışık tutan mağaralarda bol bol fotoğraf çektiriyor. Geçmişte insanların yaşadıkları ortamları yakından görme fırsatı bulduklarını belirten vatandaşlar, mağaraların hala gizemini koruduğunu söylediler. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ne hem piknik hem de tarih gezisi yapmak için geldiklerini anlatan vatandaşlar, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini ifade ettiler.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi

Tekkeköy Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi olarak MÖ. 15 bin ile 60 bin yıllarına dayanan bir tarihi geçmişe sahip. Çok eski bir tarihe dayanan bu özel alan ziyaretçilerini bekliyor.