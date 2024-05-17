Kültür Sanat

Tel ile çivinin aşkı tuvalde buluştu

ERZURUM - Erzurum Mümtaz Turhan Lisesi kız öğrencileri "Sabrın İzleri" filografi sergisinde buluştular.

Palandöken Kaymakamlığı'nın desteği ile Flografi Sanatçısı Aysun Gemalmaz öncülüğünde Mümtaz Turhan Lisesi pansiyonunda barınan kız öğrencilerin bir aylık bir çalışma sonucu ortaya koyduğu eserler, Erzurum'un tarihi Çifte Minareli Medresesi'nde 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sergilenmeye başladı.

Tel ile çivinin aşkının ifade eden eserlerin birer el emeği ve göznuru olduğunu ifade eden Mümtaz Turhan Lisesi Okul Müdürü Ümit Gergit, emeklerinden ve katkılarından dolayı Flografi Sanatçısı Aysun Gemalmaz'a teşekkür ederek, "Herkesi sergimize davet ediyoruz" dedi.