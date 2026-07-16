Tercan'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Tercan'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Tercan\'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı
16.07.2026 07:16
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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Tercan Kervansarayı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tercan Mamahatun Kervansarayı'nda açılan sergiyi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ve ilçe protokolü gezdi.

Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Aydoğdu, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "15 Temmuz, milletimizin vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferdir. O gece yazılan kahramanlık destanı hafızalarımızda daima yaşayacak, birlik ve beraberlik ruhumuz nesilden nesile aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açılan sergide, hain darbe girişimi sırasında yaşanan olayları ve milletin demokrasiye sahip çıkışını anlatan fotoğraflar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tercan'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika

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