TİKA, Kolombiya\'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Kültür Sanat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle "Ramazan Programı" kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota ve Maicao kentinde, ihtiyaç sahiplerine 400 gıda paketi ulaştırıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bogota'daki Abou Bakr Al-Sıddık Camii, İstanbul Camii ve El Kurtubi İslami Araştırmalar Merkezi ile Maicao'daki Omar İbn Al-Jattab Camisi'ne teslim edilen 100'er gıda paketi, buradaki yetkililer eliyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Camii Başkanı ve Yasal Temsilcisi Carlos Sanchez, "Bu süreçte bize verdikleri değerli desteklerinden dolayı şahsım, yönetim kurulu ve toplum adına Türkiye ve TİKA'ya şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.