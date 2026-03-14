Tiyatro Anadolu'dan 'Aşk Neyledi Yunus' Oyunu

14.03.2026 12:43
Tiyatro Anadolu, 'Aşk Neyledi Yunus' oyununu Düzce Üniversitesi'nde sahneledi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Anadolu Üniversitesi profesyonel tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu tarafından sahnelenen "Aşk Neyledi Yunus" oyunu, Düzce Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, oyun Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün davetiyle düzenlenen 4'üncü Sahne Sanatları Günleri kapsamında, üniversitenin İstiklal Salonu'nda sahnelendi.

Tasavvuf kültürünü sahne diliyle izleyiciyle buluşturan oyun, sahne atmosferi ve müzikal yapısıyla izleyicilerden beğeni topladı.

Yunus Emre'nin düşünce dünyasını, aşk ve insanlık felsefesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşattı.

Oyunun yönetmeni ve Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Karaahmet, Yunus Emre'nin düşüncelerinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli mesajlar taşıdığını belirtti.

Oyunun müzik direktörü Doç. Dr. Dilara Çelik ise Yunus Emre'nin kültürünü ve felsefesini farklı şehirlerde sahneye taşımanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
