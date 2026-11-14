Tokat bileziği ustası Kipman, 300 yıllık geleneği 35 yıldır el işçiliğiyle sürdürüyor - Son Dakika
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Tokat bileziği ustası Kipman, 300 yıllık geleneği 35 yıldır el işçiliğiyle sürdürüyor

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Tokat bileziği ustası Kipman, 300 yıllık geleneği 35 yıldır el işçiliğiyle sürdürüyor
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Tokat bileziği ustası Kipman, 300 yıllık geleneği 35 yıldır el işçiliğiyle sürdürüyor
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Tokat'ta yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan bilezik, 22 ayar altından burma tekniğiyle ve tamamen el işçiliğiyle hazırlanıyor. Usta Nurettin Kipman, 35 yıldır sürdürdüğü üretimde altın fiyatları yükselse de talebin fazla olduğunu, yapımın gramına göre üç gün sürdüğünü belirtti.

Tokat'ın simgeleri arasında yer alan Tokat bileziği, kuyumcu ustalarının ellerinde ilmek ilmek örülerek şekilleniyor. Burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla hazırlanan bilezik, tamamen el işçiliğiyle üretiliyor.

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Tokat bileziği, günümüzde ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine hazırlanıyor. 22 ayar altından üretilen bileziğin ağırlığı 35 gramdan 150 grama kadar çıkabiliyor.

35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var. Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz. Yurt dışında yaşayanlar izne geldiklerinde özellikle talep ediyorlar. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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