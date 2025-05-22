Topkapı Sarayı'ndaki Has Odalar Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Topkapı Sarayı'ndaki Has Odalar Yeniden Açıldı

Topkapı Sarayı\'ndaki Has Odalar Yeniden Açıldı
22.05.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

I. Ahmed ve III. Ahmed Has Odaları, kapsamlı restorasyonun ardından Topkapı Sarayı'nda ziyarete açıldı.

Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, -TOPKAPI Sarayı'nın Harem Dairesi'nde yer alan I. Ahmed ve III. Ahmed Has Odaları, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde devam eden restorasyon çalışmalarından ikisi daha başarıyla tamamlandı. Topkapı Sarayı'nda bugün yeniden ziyarete açılan I. Ahmed ve III. Ahmed Has Odaları'nın açılışında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, restorasyonu yapılan odaların öneminden bahsederek yoğun bir ziyaretçi akını beklediklerini söyledi.

2 ÖNEMLİ ODANIN RESTORASYONU TAMAMLANDI

Yapılan çalışmalardan bahseden Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burayı önemli kılan hususlar özellikle 17. yüzyılın başında ve 18. yüzyılın başında saraya eklenen 2 tane özel padişah has odası olmasından kaynaklanıyor. Zaten hemen yanında bulunduğumuz alanda şu an da ziyarete açık olan daha eski 3. Murat Has Odası. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda dönem içinde I. Ahmed ve III. Ahmed döneminde yapılan 2 tane çok önemli has odayı, bugün sizlerin huzurunda restorasyonunun tamamlandığını bilgilendirmiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü burada yürütülen restorasyon çalışmalarını en az 10 yıllık geçmişi var. Gerçekten içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası takdir edersiniz ki 1600'lü yılların başında, hemen yanımızda bulunan Yemiş Odası da 1700'lü yılların başından itibaren varolagelmiş mekanlar. Tabi Topkapı Sarayı'nda yaşam bittikten sonra bu mekanlar ciddi anlamda kullanım dışı kalmıştı. Uzun yılların getirmiş olduğu ciddi restorasyon ihtiyaçları vardı. Gerek yapısal gerek tezyinatta ortaya çıkan bu restorasyon ihtiyaçları biraz evvel zikretmiş olduğum 10 yıllık süreçte tamamlandı ve bugün tekrar ziyaretçiyle buluşturulacak hale geldi" dedi.

'İLGİNİN ÇOK YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Restorasyonu tamamlanan odaları anlatan Başkan Yıldız, "Topkapı Sarayı olarak son derece şanslıyız. Yılda 3,5 ila 4 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiği bir mekan ama bu 2 mekan da gerçekten ziyaretçilerimizin çok büyük ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası gerek çini süslemeleri gerek sedef süslemeleriyle son derece özgün bir oda. Buradaki dolap kapaklarındaki sedeflerin, Sedefkar Mehmet Ağa tarafından, Sultan Ahmet Camii'nin de mimarıdır, yapıldığını biliyoruz. Kuşak yazılarında Fetih Suresi'nde Kur'an-ı Kerim'in son surelerine kadar pek çok ayetin yer aldığını biliyoruz. Yine padişah için düzenlenen kalemişlerden beyitler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla son derece tezyinatlı bir odayla karşı karşıyayız. İçerisinde 2 tane selsebil bulunuyor. Bununla birlikte tabi burasının aynı zamanda belgelerde I. Ahmed okuma odası olarak da kullanıldığını biliyoruz. Zaten bugün de tefrişi de ona göre yapıldı. Bu özellikleriyle çok özel bir mekan ziyaretçiyle buluşacak. Hemen yanımızda yer alan Yemiş Odası ise zaten dünya çapında ünlü bir mekan. Lale Devrinin bütün süsleme tezyinatını içinde barındıran III. Ahmed için hazırlanan bir oda. Dolayısıyla ilginin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Burada ziyarete açık olan III. Murat odasıyla içinde bulunduğumuz odanın arasında yaklaşık 60 yıllık bir dönem farkı var ama yanımızda bulunan odayla 100 yıldan fazla fark var. Dolayısıyla aslında Osmanlı klasik dönem mimarisinin tam zirve dönemi ile bitiş dönemi arasındaki çok önemli bir 200 yıllık kesiti kapsayan 3 mekan ziyaretçiyle bir arada buluşmuş olacak bu yönüyle çok önemli. Üç farklı dönemindeki padişahı zevklerinin beğenilerinin ve Osmanlı mimari unsurlarına nasıl yansımış olduğunu burada ziyaretçilerimiz anlayacaklar." dedi.

Kaynak: DHA

Topkapı Sarayı, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Topkapı Sarayı'ndaki Has Odalar Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı ''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
23:03
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var
Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
22:59
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
22:52
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi
FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi
22:45
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
22:02
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
21:40
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 17:07:46. #7.11#
SON DAKİKA: Topkapı Sarayı'ndaki Has Odalar Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.