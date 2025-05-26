Töre Tiyatrosu ile Barışa Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Töre Tiyatrosu ile Barışa Çağrı

26.05.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te sahnelenen 'Töre' tiyatrosu, kan davalarına dikkat çekerek barış mesajı verdi.

Siverek'te aşiretten barışa çağrı: "Töre" tiyatrosuna yoğun ilgi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kan davalarının toplumsal etkilerine dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Töre" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Siverek Bayiki Aşireti Derneği'nin organizasyonuyla Gaziantep Mavi Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, Siverek Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Gösterimde, bölgede halen etkisini sürdüren töre kaynaklı anlaşmazlıklar ve kan davalarının dramatik sonuçları çarpıcı bir şekilde ele alındı.

Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlik, özellikle gençler ve aileler tarafından ilgiyle takip edildi. Oyun sonrası izleyiciler, sanat yoluyla verilen barış ve birlik mesajlarını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'de ilk kez bir aşiret derneği öncülüğünde gerçekleştirilen bu türden bir etkinlik, bölgede kan davalarının önlenmesine yönelik örnek bir adım olarak da değerlendirildi.

"Sanatla barışa çağrı"

Siverek Bayiki Aşireti Derneği Başkanı Mahmut Ogül yaptığı açıklamada, şiddet yerine sanatla barış çağrısı yaptı. Ogül, "Yüzyıllardır acılarımızı büyüten kan davalarına artık bir dur deme zamanı gelmiştir. Biz bu toprakların insanlarıyız; aynı havayı soluyor, aynı toprağa basıyoruz. Sorunlarımızı silahla değil, sanatla; öfkeyle değil, sağduyu ve diyalogla çözmeliyiz. Bugün sahnelenen bu tiyatro oyunu, sadece bir sanat gösterisi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. Gençlerimizin geleceği, kadınlarımızın gözyaşı ve toprağımızın barışı için bu sesi duyurmak zorundayız. Bayiki Aşireti Derneği olarak, barışa ve toplumsal dönüşüme katkı sunacak her adımın destekçisi olacağız" dedi.

"Keşke bu oyunu oynamak zorunda kalmasak"

Oyunun yönetmeni Faruk Bardakçı da, bir aşiret derneğinin böyle bir toplumsal yaraya dikkat çekmesini "taktir edilecek bir gelişme" olarak değerlendirdi. Bardakçı, "Amacımız, kanayan bir yaraya dokunmak ve artık insanların ölmemesi" ifadelerini kullandı.

Oyunda, kanlısına aşık olan genç kızı canlandıran oyuncu Müberra Çaykız ise her sahnede duygulandığını belirterek, "Bu çağda hala bu törelerin olması beni derinden üzüyor. Keşke bu oyunu oynamak zorunda kalmasak" dedi.

Dernek üyelerinden Mehmet Yıldırım, kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerini ifade ederken, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Hanpolat da, "Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu gibi sanatsal farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Kan davaları hala toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Biz de sanat yoluyla buna dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Program sonunda tiyatro ekibine, Bayiki Aşireti'nin kanaat önderlerinden Mehmet Yaşar Küçükbayrak tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Şanlıurfa, Siverek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Töre Tiyatrosu ile Barışa Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
13:01
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 15:32:34. #7.13#
SON DAKİKA: Töre Tiyatrosu ile Barışa Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.