Tornet Yarışları Renklendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yeşilevler Mahallesi'nde oluşturulan pistte yapılan organizasyona katılan öğrenciler, yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın birincisi Karakeçili İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğit Yenice olurken, ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediyesi verildi.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert ve kurum temsilcileri, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Programda öğrencilere ve katılımcılara, dondurma, döner, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramında bulunuldu.

Kaymakam Mert, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, ilçede ve bölgede hemen herkesin tornet sürdüğünü söyledi.

Büyüklerin çocukluğunun unutulmaz oyuncağı tornet heyecanını baharın enerjisiyle bir araya getirdiklerini anlatan Mert, "Geleneksel bir çocuk oyuncağı olan torneti büyüklerinin katkıları ve destekleriyle hazırlayan çocuklar, yarışmalara katılarak bu heyecanı yaşadı. Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmek adına bu tür etkinlikler önem arz etmektedir." diye konuştu.

Etkinlikte, bisiklet sürüşü, çocuk oyunları, eğlenceli yarışmalar ve gösteriler de yapıldı.