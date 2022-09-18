Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak - Son Dakika
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Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

18.09.2022 14:24
Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, 20 Eylül'de ziyarete kapatılarak tadilata alınacak Atatürk Köşkü'nün, yapılacak çalışmaların ardından 29 Ekim 2023 resepsiyonuna ev sahipliği yapması planlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, 20 Eylül'de ziyarete kapatılarak tadilata alınacak Atatürk Köşkü'nün, yapılacak çalışmaların ardından 29 Ekim 2023 resepsiyonuna ev sahipliği yapması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'nde, zaman içerisinde hem yapısal yıpranmalar hem de içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar olduğunu belirtti.

Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un önemli mekanlarından biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez 1924 yılında şehrimizi teşriflerinde orada misafir edildi. 1930'daki ziyaretinde yine bu köşkte misafir edildi. Ancak 1937'deki son teşriflerinde bu mekanda 2 gece konakladı ve vasiyetini yazdı." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, binanın onarılması için Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon Projesi'ni hazırladıklarını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin, 24 Ağustos 2022'de ihale edildiğini aktararak, 20 Eylül'de köşkün ziyarete kapatılacağı ve tadilat işine başlanacağını kaydetti.

Atatürk Köşkü'nün restorasyonuna verdikleri önem doğrultusunda konunun uzmanlarının Ankara'dan Trabzon'a geldiğini bildiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda da zaman zaman kapsamı sınırlı olmak kaydıyla restorasyon çalışması yapıldı. Bizim yapacağımız, daha önce yapılmayan çalışmada ise mekanın içinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya ve perdeye kadar tüm eşyalar elden geçirilecek. Bunu tamamen profesyonel bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Ankara'dan bu işleri çok iyi yapan bir ekip şehrimize geldi. Uzun süren toplantılar yaptık. Bu eşyaları çok düzgün şekilde alıp oradan çıkaracağız. Eşyalardaki bozulmalar, çeşitli sıkıntılar bu süreçte giderilecek ve köşkün restorasyonu tamamlandığında eşyaları yerine koyacağız."

"Ulusal ve uluslararası anlamda adından daha çok söz ettirecek"

Zorluoğlu, restorasyonun ardından Atatürk Köşkü'nün ulusal ve uluslararası anlamda adından daha çok söz ettireceğini belirterek, "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hem yapısal hem de tefrişi bakımından aslına uygun yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. Arzumuz 29 Ekim 2023 resepsiyonunun Atatürk Köşkü'nün bahçesinde verilmesidir. Böyle bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışması dışında Atatürk Köşkü'nde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması ya da yerinden oynatılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapan Zorluoğlu, milletin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez misafir edildiği bu esere bundan sonra da layıkıyla sahip çıkılmaya devam edileceğini kaydetti.

Zorluoğlu, ihale kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Trabzon, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak - Son Dakika

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