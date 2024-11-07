Trabzon, Çinli Gazetecileri Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon, Çinli Gazetecileri Ağırladı

Trabzon, kültürel zenginliklerini tanıtmak için Çinli gazetecilerle buluştu.

07.11.2024 14:17
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini görmek ve tanıtmak amacıyla Çin'den gelen gazetecilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği organizasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kente davet edildi.

Akçaabat Orta Mahalle, Ayasofya Camisi, Sümela Manastırı, Fatih Camisi, Bedesten Çarşısı ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek çekim yapan gazeteciler, Kızlar Manastırı'nda da Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile bir araya geldi.

Şehrin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve turizm potansiyeline ilişkin gazetecilere bilgi aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Bugün 30 bini aşan yatak kapasitemizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Özellikle komşu ülkelerden gelen turistlerimizle birlikte Trabzon'u dünyada daha tanınır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, Çin'le olan dostluk ilişkilerimizin de turizme yansımasını, daha fazla Çinli misafirimizi burada ağırlamayı umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon, Çinli Gazetecileri Ağırladı - Son Dakika

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