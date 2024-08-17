Trabzon\'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze\'ye yardım için kumbara yaptı

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Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu.

İlkokul öğrencisi Meryem Altay, AA muhabirine, annesiyle televizyonda izlediği programın sunucusunun çağrısından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak amacıyla evde kumbara yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kumbarayı babasının inşaattan getirdiği tahta parçalarından yaptıklarını belirten Altay, ablasının ve kardeşinin de kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Altay, harçlıklarını evin salonunda bulunan ve üzerinde "Filistin Kumbarası" yazdıkları kumbarada biriktirdiklerini ifade ederek, "Kumbarayı ev şeklinde yaptık çünkü Filistin'deki kardeşlerimizin evleri yıkılıyor, yanıyor. Daha güzel evler yapılsın, onları hep hatırlayalım diye ev şeklinde yapmak aklımıza geldi. Marketten yaptığımız alışveriş sonrası kalan para üstlerini atıyoruz, misafirlere 'Buyurun siz de bir destek olun, yardımda bulunun' diye söylüyoruz, onlar da bizi kırmıyorlar." dedi.

Biriktirdiği 1400 lirayı İHH aracılığıyla Filistin'e gönderdiklerini dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Filistinlilerin çok kötü haksızlığa uğradıklarını düşünüyorum, ayrıca çok kötü bir zulüm altındalar. Haksız yere zulüm görüyorlar, gördükçe çok üzülüyorum ve sinirleniyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak isterdim. Küçük bir para, kıyafet, eşya bağışı yapmak isterdim. Duygulanıyorum, oradakiler çok kötü bir durumdalar o yüzden kendi halimize şükretmeliyiz."

Anne Hatice Altay ise yıllardır İsrail menşeli ürünleri almamaya dikkat ettiklerini vurguladı.

Üç çocuğunu da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme karşı bilinçlendirmeye çalıştığını belirten Altay, "Elimizden geldiği kadarıyla boykot yapmaya çalışıyoruz, yerli üretimi desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Altay, Filistin halkı için imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 ay önce kumbarada para toplamaya başladık. Bir süre sonra bin lira topladık, bunu İHH'ya teslim ettik. Bir ay içinde de 400 lira toplayıp yine İHH'ya verdik. Çocuklarım eline geçen, babasından ve benden aldıkları paraları, el işi paramı dahi içerisine atıyoruz. Onlara ne kadar destek oluyoruz bilemiyoruz ama inşallah bir damla su kadar bile olsa destek olmaya çalışıyoruz."