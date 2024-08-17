Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'ye yardım için kumbara yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'ye yardım için kumbara yaptı

Trabzon\'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze\'ye yardım için kumbara yaptı

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, ailesiyle birlikte tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada biriktirdiği parayı Gazze'ye yardım amacıyla İHH aracılığıyla gönderdi.

17.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu.

İlkokul öğrencisi Meryem Altay, AA muhabirine, annesiyle televizyonda izlediği programın sunucusunun çağrısından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak amacıyla evde kumbara yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kumbarayı babasının inşaattan getirdiği tahta parçalarından yaptıklarını belirten Altay, ablasının ve kardeşinin de kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Altay, harçlıklarını evin salonunda bulunan ve üzerinde "Filistin Kumbarası" yazdıkları kumbarada biriktirdiklerini ifade ederek, "Kumbarayı ev şeklinde yaptık çünkü Filistin'deki kardeşlerimizin evleri yıkılıyor, yanıyor. Daha güzel evler yapılsın, onları hep hatırlayalım diye ev şeklinde yapmak aklımıza geldi. Marketten yaptığımız alışveriş sonrası kalan para üstlerini atıyoruz, misafirlere 'Buyurun siz de bir destek olun, yardımda bulunun' diye söylüyoruz, onlar da bizi kırmıyorlar." dedi.

Biriktirdiği 1400 lirayı İHH aracılığıyla Filistin'e gönderdiklerini dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Filistinlilerin çok kötü haksızlığa uğradıklarını düşünüyorum, ayrıca çok kötü bir zulüm altındalar. Haksız yere zulüm görüyorlar, gördükçe çok üzülüyorum ve sinirleniyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak isterdim. Küçük bir para, kıyafet, eşya bağışı yapmak isterdim. Duygulanıyorum, oradakiler çok kötü bir durumdalar o yüzden kendi halimize şükretmeliyiz."

Anne Hatice Altay ise yıllardır İsrail menşeli ürünleri almamaya dikkat ettiklerini vurguladı.

Üç çocuğunu da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme karşı bilinçlendirmeye çalıştığını belirten Altay, "Elimizden geldiği kadarıyla boykot yapmaya çalışıyoruz, yerli üretimi desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Altay, Filistin halkı için imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 ay önce kumbarada para toplamaya başladık. Bir süre sonra bin lira topladık, bunu İHH'ya teslim ettik. Bir ay içinde de 400 lira toplayıp yine İHH'ya verdik. Çocuklarım eline geçen, babasından ve benden aldıkları paraları, el işi paramı dahi içerisine atıyoruz. Onlara ne kadar destek oluyoruz bilemiyoruz ama inşallah bir damla su kadar bile olsa destek olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

trabzon, Gazze, Altay, İHH, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'ye yardım için kumbara yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'ye yardım için kumbara yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement