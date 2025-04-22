Trabzon'da 23 Nisan Etkinlikleri

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sabah 11.00'de başlayacak etkinliklerin 16.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.

Program kapsamında, "Çizmeli Kedi" adlı tiyatro oyunu, bilim şovu, TÜBİTAK iş birliğiyle söyleşi ve çeşitli etkinliklerin organize edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenleyeceğimiz birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamak üzere Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne davet ediyor, bu anlamlı günü hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz."