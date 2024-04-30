Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor

Trabzon\'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor

Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak olan 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu, İskender Altın tarafından yönetilen 'Puntila Ağa ve Uşağı Matti' olacak. Altın, festivalin tüm sanatseverleri davet ettiğini belirtti. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları sahne alacak.

30.04.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin yönetmeni İskender Altın, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Altın, Haluk Ongan Sahnesi'nde gazetecilere, Trabzon'da daha önce 5 yıl Devlet Tiyatroları Bölge Koordinatörlüğü yaptığını söyledi.

Kenti çok iyi tanıdığını dile getiren Altın, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner'in ricası üzerine "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyun için Trabzon'a geldiğini anlattı.

Altın, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin, Trabzon Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek ilk Bertolt Brecht oyunu olduğunu ifade ederek, "İlk epik oyun değilse de ilk epik tiyatro kuramının kurucusu Bertolt Brecht'in ilk oynanışı. Festivaldeki ilk Brecht, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk Brecht ve benim Trabzon'daki ilk oyunum, yani ilklerin buluşması olacak." dedi.

Oyuna çok deneyimli kadrolarla hazırlanıldığına işaret eden Altın, şunları kaydetti:

"Puntila Ağa ve Uşağı Matti çok ses getirecek bir oyun. Ses getirecek olmasının sebebi metnin çok kuvvetli olması. Türkiye'nin en önemli dansçılarından Sibel Sürel koreografimizi yapıyor. Devlet Tiyatroları'nın çok değerli dekoratörü Bekir Beğen fuayede çalışıyor, harika bir proje yapmışlar. Biz burada, 24 yıldır bize kucak açan Trabzon halkına hem saygılarımızı hem sevgilerimizi sunuyoruz, bu işler bunun için yapılıyor."

"Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı"

Altın, festivalin önemine dikkati çekerek, "Neredeyse çeyrek asır olmuş ve her seferinde son derece önemli katkılar yapılan bir festival haline geldi. Çok farklı ülkeleri, çok farklı platformlarda buraya taşıdı. Sanatın birleştirici gücünü gösterdi. Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı. En gurur duyduğum, festivalin 12. yılında Uzun Sokak'ta gezerken insanların hangi oyunun geldiğini konuştuklarını işitmem olmuştu." diye konuştu.

???????İskender Altın, tüm Trabzonluları festivale beklediklerini sözlerine ekledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları sahne alacak.

Festivalin açılışı, Bertolt Brecht'in yazdığı, Yılmaz Onay'ın Türkçeye çevirdiği, İskender Altın'ın yönettiği "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunla yapılacak.

Ceyhun Gen, Ensar Kaplan, Elvan Çanakoğlu, Oğuzhan Asak, Cem Hamza Çanakoğlu, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Göknur Paslı, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu, Murat Aşar, Doğan Turan ve Aynur Yılmaz'ın rol aldığı oyunda, kapitalist düzenin acımasız aristokrat yüzü Puntila Ağa ve uşağı Matti'nin, sosyal ve ekonomik farklılıklar fonunda, sürekli ikili bir şekil alan ilişkisi mizahi bir dille anlatılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Karadeniz, İskender, Yönetmen, Trabzon, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement