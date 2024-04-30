Trabzon\'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başlıyor

Kültür Sanat

Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin yönetmeni İskender Altın, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Altın, Haluk Ongan Sahnesi'nde gazetecilere, Trabzon'da daha önce 5 yıl Devlet Tiyatroları Bölge Koordinatörlüğü yaptığını söyledi.

Kenti çok iyi tanıdığını dile getiren Altın, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner'in ricası üzerine "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyun için Trabzon'a geldiğini anlattı.

Altın, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin, Trabzon Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek ilk Bertolt Brecht oyunu olduğunu ifade ederek, "İlk epik oyun değilse de ilk epik tiyatro kuramının kurucusu Bertolt Brecht'in ilk oynanışı. Festivaldeki ilk Brecht, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk Brecht ve benim Trabzon'daki ilk oyunum, yani ilklerin buluşması olacak." dedi.

Oyuna çok deneyimli kadrolarla hazırlanıldığına işaret eden Altın, şunları kaydetti:

"Puntila Ağa ve Uşağı Matti çok ses getirecek bir oyun. Ses getirecek olmasının sebebi metnin çok kuvvetli olması. Türkiye'nin en önemli dansçılarından Sibel Sürel koreografimizi yapıyor. Devlet Tiyatroları'nın çok değerli dekoratörü Bekir Beğen fuayede çalışıyor, harika bir proje yapmışlar. Biz burada, 24 yıldır bize kucak açan Trabzon halkına hem saygılarımızı hem sevgilerimizi sunuyoruz, bu işler bunun için yapılıyor."

"Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı"

Altın, festivalin önemine dikkati çekerek, "Neredeyse çeyrek asır olmuş ve her seferinde son derece önemli katkılar yapılan bir festival haline geldi. Çok farklı ülkeleri, çok farklı platformlarda buraya taşıdı. Sanatın birleştirici gücünü gösterdi. Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı. En gurur duyduğum, festivalin 12. yılında Uzun Sokak'ta gezerken insanların hangi oyunun geldiğini konuştuklarını işitmem olmuştu." diye konuştu.

???????İskender Altın, tüm Trabzonluları festivale beklediklerini sözlerine ekledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları sahne alacak.

Festivalin açılışı, Bertolt Brecht'in yazdığı, Yılmaz Onay'ın Türkçeye çevirdiği, İskender Altın'ın yönettiği "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunla yapılacak.

Ceyhun Gen, Ensar Kaplan, Elvan Çanakoğlu, Oğuzhan Asak, Cem Hamza Çanakoğlu, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Göknur Paslı, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu, Murat Aşar, Doğan Turan ve Aynur Yılmaz'ın rol aldığı oyunda, kapitalist düzenin acımasız aristokrat yüzü Puntila Ağa ve uşağı Matti'nin, sosyal ve ekonomik farklılıklar fonunda, sürekli ikili bir şekil alan ilişkisi mizahi bir dille anlatılıyor.