Trabzon'da 60 özel gereksinimli öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da 60 özel gereksinimli öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da 60 özel gereksinimli öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı\'nı seslendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 'Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu' etkinliğinde 5 özel eğitim okulundan 60 öğrencinin hazırladığı gösteriler Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde sunuldu. Programda öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler, "Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu" etkinliğinde hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Üniversitesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 özel eğitim okulundan 60 öğrencinin hazırladığı gösteriler Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde sunuldu.

Saygı duruşuyla başlayan program, öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar, AA muhabirine, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı baloyla kutlamak istediklerini söyledi.

Kurumlar arası işbirliğinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli gösteriler hazırlandığını belirten Kibar, "60'a yakın öğrencinin katılacağı gösterilerin içerisinde olduğu balo programı hazırladık. Özel çocukların kalplerinde hissettikleri duyguları aileleriyle ve katılımcılarla paylaşmak istedik." dedi.

Kibar, çocukların etkinlik öncesinde büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "İki gündür özellikle kendilerinin ev sahipliğinde bir programda olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Provalarda onlarla yakın paylaşımlarda bulunabildik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Özel gereksinimli öğrencilerin Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla sergi de hazırladığını belirten Kibar, 31 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu aktardı.

Programda, öğrencilerin dans ve müzik gösterileri ile şiir dinletisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Davetliler, Türk bayraklarıyla eşlik ettikleri gösterilerde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA
Mehmet CengizKültür SanatTrabzonEğitimÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi Toprağın altından servet çıktı 10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
14:03
Sadettin Saran ilk duruşma için adliyeye geldi
Sadettin Saran ilk duruşma için adliyeye geldi
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:05:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzon'da 60 özel gereksinimli öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei