Trabzon'da "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması" - Son Dakika
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Trabzon'da "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

21.05.2022 15:48
Trabzon'da "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

Trabzon'da, "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi.

Trabzon'da, "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneğince Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Derneğin başkanı Ömer Salihoğlu, misafir öğrencilere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını, etkinliklerin iki gün süreceğini söyledi.

Ensar-muhacir kardeşliğini, sevgisini yabancı öğrencilere gösterdiklerini ifade eden Salihoğlu, Trabzon'da öğrenim gören 103 ülkeden 2 bin 100 misafir öğrencinin 600'ünün devlet tarafından burslu getirildiğini, diğerlerinin ise kendi imkanlarıyla üniversitelerde okuduklarını aktardı.

Salihoğlu, misafir öğrencileri kendi ülkelerine, ikinci vatan olarak Türkiye'yi görecek şekilde gönül ve dostluk bağlarını sımsıkı oluşturarak göndermeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Etkinlikle, vatandaşların misafir öğrencilerle buluşmasını amaçladıklarını da vurgulayan Salihoğlu, "İlimize eğitim almaya gelen bu öğrenciler, kendi ülkelerinde gelecekte söz sahibi olacaklar. Artık tüm dünyaya hükmedecek bu gençlerle buluşmanızı arzuladık." dedi.

Öğrencilerin ülkelerine özgü kıyafetler giyindiği programa AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da '9. Uluslararası Öğrenci Buluşması' - Son Dakika


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