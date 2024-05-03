Kültür Sanat

Trabzon'da, "Denizin Sesi" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Mimar Sinan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Yüksel Baydar'ın 3 yılda hazırladığı, Karadeniz insanını, doğayı ve yaşamı konu alan 24 yağlı boya eseri bulunuyor.

Baydar, 28 senedir resim yaptığını ve 12'nci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmalarını genellikle Karadeniz temalı yaptığını anlatan Baydar, "Karadeniz bölgesi bana ilham veriyor, burası tam bir zenginlik. Yaylası, yağmuru, sisi, karı, ormanı, denizi her şeyiyle burası bir sanat kaynağı." dedi.

Sergi, 14 Mayıs'a kadar açık kalacak.