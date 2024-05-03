Trabzon'da 'Denizin Sesi' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da 'Denizin Sesi' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Trabzon\'da \'Denizin Sesi\' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan 'Denizin Sesi' adlı resim sergisinde, Mimar Sinan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Yüksel Baydar'ın 3 yılda hazırladığı 24 yağlı boya eseri sergileniyor. Baydar, Karadeniz'in doğası ve yaşamıyla ilham aldığını belirterek, serginin 14 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

03.05.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, "Denizin Sesi" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Mimar Sinan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Yüksel Baydar'ın 3 yılda hazırladığı, Karadeniz insanını, doğayı ve yaşamı konu alan 24 yağlı boya eseri bulunuyor.

Baydar, 28 senedir resim yaptığını ve 12'nci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmalarını genellikle Karadeniz temalı yaptığını anlatan Baydar, "Karadeniz bölgesi bana ilham veriyor, burası tam bir zenginlik. Yaylası, yağmuru, sisi, karı, ormanı, denizi her şeyiyle burası bir sanat kaynağı." dedi.

Sergi, 14 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, Karadeniz, Trabzon, Sanat, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 'Denizin Sesi' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Maçta ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Maçta ikinci yarı başladı
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 'Denizin Sesi' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement