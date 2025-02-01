Trabzon'da, 11. Geleneksel Hamsi Şöleni organize edildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şubesince düzenlenen programa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut ve davetliler katıldı.
Izgarada pişirilen hamsilerin ikram edildiği şölen, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Hamsi Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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