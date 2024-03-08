Trabzon\'da Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği düzenlendi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Ganita mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, davetliler katıldı.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 8 Mart'ın önemine değinerek, sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında bugün kadınların sokaklarda ve alanlarda fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi için seslerini yükselttiğini söyledi.
TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise bu yıl 8 Mart'ta farklı bir şeyler yapmak istediklerini belirtti.
Etkinliği gelecek yıllarda daha da büyüterek rekor denemesi yapmayı amaçladıklarını dile getiren Aydın, bunun için de gerekli işlemleri yürüttüklerini aktardı.
TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz da katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Katılımcılar kayıt yaptırdıktan sonra İmece folklor ekibi eşliğinde bir süre horon oynadı.
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın düzenlediği 3. Efeler Gastronomi Festivali'nin ilk gününde İtalyan Şefler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli enginar yemekleri sunuldu.
Yunus Emre Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türkiye'den gelen kadın akademisyenlerin eserlerinden oluşan '4 kadın 4 sanat' sergisi açtı. Sergide, keçe, seramik, kumaş ve takı gibi geniş bir yelpazede çalışma atölyeleri düzenlenecek ve akademisyen sanatçıların kişisel eserleri sergilenecek. Etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanları ve çok sayıda Lübnanlı kadın katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Sirtaki Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle başladı. Yunanistan'ın Sömbeki Adası Belediye Başkanı'nın dansı izlenirken, 150 dansçının sirtaki, sokak gösterisi ve dans performansı büyük beğeni topladı. Festival kapsamında fidan dikimi, imza günü ve söyleşiler de düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Galla Pazarı, koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla envantere dahil edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı da kadınların toplumun her alanında var olduğunu vurguladı. Törenin ardından resim sergisi gezildi.
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