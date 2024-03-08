Trabzon'da Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna Etkinliği Düzenlendi

Trabzon\'da Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğine, davetliler katıldı. Etkinlikte, kadınlar fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi için seslerini yükseltti. Etkinliği düzenleyen kuruluşlar, gelecek yıllarda etkinliği daha da büyüterek rekor denemesi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

08.03.2024 17:05
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Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Ganita mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, davetliler katıldı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 8 Mart'ın önemine değinerek, sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında bugün kadınların sokaklarda ve alanlarda fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi için seslerini yükselttiğini söyledi.

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise bu yıl 8 Mart'ta farklı bir şeyler yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliği gelecek yıllarda daha da büyüterek rekor denemesi yapmayı amaçladıklarını dile getiren Aydın, bunun için de gerekli işlemleri yürüttüklerini aktardı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz da katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Katılımcılar kayıt yaptırdıktan sonra İmece folklor ekibi eşliğinde bir süre horon oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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