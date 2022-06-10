Trabzon'da konser düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da konser düzenlendi

10.06.2022 12:31
Trabzon'da konser düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "1. Klasik Tınılar Konseri" gerçekleştirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "1. Klasik Tınılar Konseri" gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Kent Konseyi ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (AGSL) iş birliğinde organize edilen konser, Orta Mahalle Müzesi'nin bahçesinde düzenlendi.

AGSL Orkestra Topluluğu tarafından verilen konseri, Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler takip etti.

Belediye Başkanı Ekim, tarihle sanatın bütünleştiği, farklı duyguların hissedildiği ve keyifli anların yaşandığı etkinlik icra edildiğini belirterek, gelecek yıllarda farklı mekanlarda ve farklı konseptlerde de bu etkinliğin geleneksel olarak sürdürüleceğini aktardı.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Akçaabat, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da konser düzenlendi - Son Dakika

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