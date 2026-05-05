Trabzon\'da Ortak Miras Sergisi Açıldı

Trabzon'da, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ile Bizim Neslin Uşakları Derneği ve Ortahisar Belediyesi işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" düzenlendi.

Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık ticari ve kültürel bağların anlatıldığı serginin açılış törenine, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ve davetliler katıldı.

Bizim Neslin Uşakları Derneğindeki sergide, Delft Mavisi çinilerinden Osmanlı lalelerine, tarihi bağlardan ihtiyaç anlarındaki karşılıklı dayanışmaya kadar birçok farklı öyküyü anlatan eser yer aldı.

Sergide, Johannes Vermeer'in ünlü eseri "İnci Küpeli Kız"ı betimleyen bir duvar halısı da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Umut Halısı Projesi" kapsamında hazırlanan eserin, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yüzden fazla depremzede kadın tarafından dikildiği belirtildi.

Sergi, 5 Haziran'a kadar açık kalacak.