Trabzon'da Roma dönemine ait mezar bulundu - Son Dakika

Tarihi boyunca dört büyük medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'un tarihini, kültürünü, mimari ve kültürel kalıntılarını ortaya çıkaracak arkeolojik kazılar için geçtiğimiz aylarda startı verilen çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

80 SİKKE VE MEZAR BULUNDU

Zağnos Vadisi içinde yer alan İçkale'de tarihi kalıntıların çıkarılması için vurulan kazmalar meyvesini verdi. İlk etap kazı çalışmalarında 80 adet farklı dönemlere ait sikke ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen basit kiremit mezar bulundu. Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait birçok eserin daha bulunabileceği değerlendirilen bölgede sonlandırılan kazı çalışmaları 1 Temmuz 2022'de yeniden başlayacak.

"ÇALIŞMA, TRABZON TARİHİNDE BİR İLKİ İFADE EDİYOR"

Arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İçkale'de Neolitik çağa kadar gidebilecek bulgulara rastlanılabileceğini belirterek, "Trabzon 4 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Sadece doğal güzelliklerimiz ve eşsiz coğrafyamız sebebi ile değil esasında birçok tarihi eserimizle ve geçmişten bugüne miras kalan birçok tarihi destinasyonumuzla yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz ilgi odağı Trabzon. Ancak bu çalışma Trabzon tarihinde bir ilki ifade ediyor. Trabzon merkezinde ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kazı programına alınarak başlanılan bir arkeolojik kazı işi. Gerçekten bu bakımdan Trabzon bir ilki yaşıyor. Ama bunun bir başka güzel tarafı bunun şehrin dinamikleri ile birlikte yönetilir olmasıdır. Trabzon bu çalışmayı geçtiğimiz aylarda başlattık. Bu tabi uzun soluklu bir çalışma.

"TRABZON'UN BİLİNEN TARİHİNİ, ÇOK DAHA ESKİYE GETİRECEK BİR ÇALIŞMA OLACAK"

İçerisinde bulunduğumuz alan zaten Trabzon'un kadim geçmişinden beri hep yönetim merkezi olarak kullanılmış bir kale. Buradan Moloz mevkiinde kadar giden bir bölge. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ümit verici. Burada Helenistik, Roma, Bizans, Komones ve Osmanlı döneminden kalma çok önemli bulgulara rastladık. Ama daha yeni başladık. Biz Helenistik döneminin de ötesine geçerek Neolitik çağa kadar gidebilecek ve bu yönünden Trabzon'un bilinen kadim tarihinin çok daha eskiye getirecek bir çalışma olacağına gönülden inanıyoruz. İnşallah 5-6 sene içerisinde tamamlandığında biz Trabzon'un tarihini ve bununla birlikte esasında diğer medeniyetlerin de tarihlerini yeniden yazmış olacağız. Bu konuda ümitliyiz. Şehrimizin geçmişi inşallah çok daha net bir şekilde çok daha bilimsel bir şekilde ortaya konacak" ifadelerini kullandı.