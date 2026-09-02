Trabzon'da üniversiteli genç kadın, 1300 rakımdaki 250 maviyemiş fidanıyla yıllık 300 kg ürün ticaretine atıldı - Son Dakika
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Trabzon'da üniversiteli genç kadın, 1300 rakımdaki 250 maviyemiş fidanıyla yıllık 300 kg ürün ticaretine atıldı

Trabzon\'da üniversiteli genç kadın, 1300 rakımdaki 250 maviyemiş fidanıyla yıllık 300 kg ürün ticaretine atıldı
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Trabzon'da üniversite eğitiminin ardından tarıma yönelen Mehtap Aksoy, Yomra ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arazide 250 maviyemiş fidanının bakımını üstlendi. Yılda ortalama 300 kilogram ürün elde eden Aksoy, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerine satış yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Gelecek yıl aronya fideleri dikmeyi planlayan Aksoy, ürünü reçel ve marmelata dönüştürerek farklı alanlarda da değerlendirmeyi hedefliyor.

Trabzon'da, üniversite eğitiminin ardından tarımsal üretime yönelen Mehtap Aksoy, babasının 1300 rakımda kurduğu maviyemiş bahçesinin bakımını üstlenerek ticarete atıldı.

Atatürk Üniversitesi Banka ve Sigorta Bölümünden mezun olan Aksoy, Yomra ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arazide yaklaşık 250 maviyemiş fidanının bakımını yapıyor.

Bahçeden yılda ortalama 300 kilogram maviyemiş elde eden Aksoy, ürünlerini sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerindeki tüketicilere ulaştırıyor.

Babasının atıl durumdaki araziye diktiği fidanlarla yaklaşık 7 yıl önce ilgilenmeye başlayan Aksoy, zamanla üretime daha fazla yöneldi.

Maviyemişin yüksek antioksidan değerine sahip olduğunu öğrenen Aksoy, bahçeden elde ettiği ürünü ekonomik değere dönüştürmek için çalışma başlattı.

Karadeniz'de "likarba" olarak da bilinen maviyemişi başlangıçta akraba ve komşularına veren Aksoy, ürünlere ilginin artması üzerine sosyal medya üzerinden sipariş almaya başladı.

Pek çok ilden gelen talepleri karşılayan Aksoy, elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Maviyemişin farklı ürünlere dönüştürülebilmesi için çalışıyorum"

Mehtap Aksoy, AA muhabirine, yörede "likarba" olarak adlandırılan maviyemişin yaprağının da ekonomik değer taşıdığını söyledi.

Bahçenin eğimli olması ve yüksek rakımda bulunması nedeniyle üretimde hava koşullarının belirleyici olduğunu dile getiren Aksoy, özellikle hasat döneminde ürünlerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aksoy, 1300 rakımdaki bahçede ürünün hava şartlarına bağlı olarak temmuz ortası veya ağustos başında olgunlaşmaya başladığını belirterek, meyvenin hassas olması nedeniyle hasadın günlük yapıldığını söyledi.

Maviyemişin taze tüketimin yanı sıra farklı ürünlere dönüştürülebilmesi için çalıştığını belirten Aksoy, reçel ve marmelat hazırlamayı da öğrendiğini ifade etti.

"Bahçeye yeni bir ürün kazandırmayı planlıyorum"

Aksoy, üretim alanını genişletmek istediğini, gelecek yıl aronya fideleri dikerek bahçeye yeni bir ürün kazandırmayı planladığını dile getirdi.

Bahçeyi büyütmek için yeni bir üretim alanı oluşturmayı düşündüklerini belirten Aksoy, şunları söyledi:

"Burayla ilgilenmeyi ve lik??arba yemeyi de çok sevdiğim için bunu devam ettirmek istedim. Bahçeyi büyütmek istiyoruz. Allah nasip ederse buraya bir bahçe daha ekleyeceğiz. Ek olarak devlet destekli aronya da dikmek istiyoruz. Ona da başvuracağız."

Aksoy'un 75 yaşındaki babaannesi Nesime Aksoy da torununun organik tarımla uğraşarak aile arazisini değerlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da üniversiteli genç kadın, 1300 rakımdaki 250 maviyemiş fidanıyla yıllık 300 kg ürün ticaretine atıldı - Son Dakika

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