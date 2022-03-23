Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek

23.03.2022 16:17
Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kanlı Nigar" oyununun prömiyerini yarın yapacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kanlı Nigar" oyununun prömiyerini yarın yapacak.

Sadık Şendil'in yazdığı, Volkan Özgömeç'in rejisörlüğünü yaptığı oyunun, dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Cem İdiz ve dans düzeni Didem Atasoy'a ait.

Nigar rolünü TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın üstlendiği oyunda, Ensar Kaplan, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Faik Gürbüzlü, Gülendam Rümeysa Sağlam, Elif Epcimoğlu, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Ayşe Natır, Aybüke Yılmaz, Murat Aşar ve Yasemin Nalçacıoğlu rol alıyor.

Fakir bir ailenin kızı Nigar'ın çok küçük yaşlarda zengin bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilmesini ve yaşadıklarını konu edinen oyun, yarın saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesinde prömiyer yapacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden olan oyun, sezon boyunca Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Kanlı Nigar ı sahneleyecek
Trabzon Devlet Tiyatrosu Kanlı Nigar ı sahneleyecek
Trabzon Devlet Tiyatrosu Kanlı Nigar ı sahneleyecek
Trabzon Devlet Tiyatrosu Kanlı Nigar ı sahneleyecek

YORUMLAR
500
Portekiz-Türkiye maçına doğru Portekiz-Türkiye maçına doğru Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak

Devlet Tiyatroları, Sadık Şendil, oyunlar, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Kanlı Nigar'ı sahneleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:08:17. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement